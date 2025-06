Prof. Chwedoruk: Nie można kłaść duopolu partyjnego do grobu

– Po pierwszej turze niemal wszyscy byli skłonni kłaść do grobu duopol partyjny. Druga tura kompletnie temu przeczy. Jestem pewien, że najbliższe tygodnie mogą być bardzo ciekawe i na prawicy, i w obozie rządzącym. Skala nastrojów antyrządowych, ujawniona w tych wyborach, chyba przekraczała to, czego można się było spodziewać – komentuje politolog prof. Rafał Chwedoruk.

Ekspert ocenia, że "Sławomir Mentzen już teraz może czuć się zwycięzcą tych wyborów". – Politycznie ugrał wszystko, co mógł. Był na ustach całej Polski przez dwa tygodnie. Został legitymizowany przez polityków Platformy. Trochę sobie zakpił z polityków PiS-u. Po piwie Trzaskowskiego i Sikorskiego druga strona musiała zabiegać o spotkania z nim. Na pewno zainwestował bardzo dużo w przyszłość swojej formacji, unikając prostego mariażu z PiS-em – wskazał Chwedoruk.

– Pamiętajmy też, że to są pierwsze wybory, w których prawicowa konkurencja wobec PiS-u dostaje powyżej 20 proc. Sam PiS w I turze nie doszedł do progu 30 proc. Partia Kaczyńskiego bardzo liczyła na wsparcie PSL-u, ludowcy minutę po ogłoszeniu wyników zadeklarowali jednoznaczne poparcie dla Trzaskowskiego, a więc polityka niekoniecznie najbliższego ludowcom. PiS w trakcie tych wyborów w ogóle znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Jestem pewien, że najbliższe tygodnie mogą być bardzo ciekawe i na prawicy, i w obozie rządzącym – ocenia politolog.

Prof. Rafał Chwedoruk wskazuje, że "skala nastrojów antyrządowych, ujawniona w tych wyborach, chyba przekraczała to, czego można się było spodziewać".

Late poll. Nawrocki wygrywa

Karol Nawrocki wygrywa drugą turę wyborów prezydenckich z wynikiem 50,7 proc. – tak wynika z badania late poll Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsatu. Dane opublikowano po godz. 23. W tym badaniu Rafał Trzaskowski ma 49,3 proc. poparcia.

Karol Nawrocki zabrał głos podczas wieczoru wyborczego zorganizowanego w Gdańsku. Kandydat obywatelski podkreślał, że po ostatecznym przeliczeniu głosów, to on będzie górą. – My zwyciężmy dziś w nocy – powiedział kandydat popierany przez PiS. – Zwyciężymy i ocalimy Polskę, żeby nie domknęła się Donalda Tuska i aby monopol władzy, władzy złej, władzy, która nie dba o finanse publiczne, która zabiera nam wielkie marzenia i zabiera nam aspiracje, aby ten monopol się nie domknął. Musimy zwyciężyć w nocy i wiemy, że tak się stanie – powiedział Nawrocki.

Czytaj też:

Co z ważnością wyborów? Bodnar zabrał głosCzytaj też:

To nie spodoba się Trzaskowskiemu. Kwaśniewski ostrzega