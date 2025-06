Co z ważnością wyborów? Bodnar zabrał głos

Wciąż ważą sie losy tego, kto zostanie prezydentem Polski. Według badania exit poll to Rafał Trzaskowski był bliżej zwycięstwa. Jednak sondaż late poll przyniósł całkowitą zmianę sytuacji.

Tymczasem jeszcze przed wyborami trwały dyskusje, czy Sąd Najwyższy uzna ważność wyborów oraz czy rządząca koalicja uzna jego orzeczenie. O tę kwestię był pytany w niedzielny wieczór minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

– Myślę, że I prezes SN Małgorzata Manowska znajdzie sposób, żeby nie było tutaj żadnych kontrowersji, jeśli chodzi o ten właśnie problem – powiedział szef resortu sprawiedliwości.

Wybory będą unieważnione?

W związku z zagraniczną interwencją w polskie wybory pojawiają się wątpliwości dotyczące całego procesu wyborczego. Część komentatorów sugeruje, że jeżeli zwyciężyłby Rafał Trzaskowski, to Izba kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych Sądu Najwyższego może uznać, że wybory są nieważne i nakazać ich powtórzenie.

Jacek Gądek w podcaście "Staj Wyjątkowy" Onetu wskazuje, że w takiej sytuacji władza może próbować siłą przeforsować prezydenturę Trzaskowskiego.

– Obóz rządzący ma możliwości. Stwierdzi, że tego orzeczenia Izby Kontroli nie ma, trzeba zaprzysiąc Trzaskowskiego w Sejmie, a jak nie zrobi tego Hołownia, to inny marszałek to zrobi – stwierdził dziennikarz "Newsweeka".

Andrzej Stankiewicz dodał, że jest plan, że jeżeli Izba Kontroli zakwestionuje wybór Trzaskowskiego, to koalicja "idzie dalej". – To znaczy, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia powinien zorganizować zaprzysiężenie Rafała Trzaskowskiego, jeżeli będzie miał wahania, a słyszę, że teraz Hołownia ma polityczną depresję, to się podmieni marszałka i Włodzimierz Czarzasty jest zdeterminowany, żeby takiego wyboru dokonać – mówił dziennikarz Onetu.

