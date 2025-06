Okrzyki radości w sztabie PiS. "Z piekła do nieba"

"Krzyki radości z VIP roomu w sztabie PiS po late poll sprzed chwili" – relacjonuje dziennikarka Joanna Miziołek. To efekt wyników late poll, które pokazują, że to jednal Karol Nawrocki wygrywa wybory prezydenckie.

twitter

Karol Nawrocki wygrywa drugą turę wyborów prezydenckich z wynikiem 50,7 proc. – tak wynika z badania late poll Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsatu. Dane opublikowano po godz. 23. W tym badaniu Rafał Trzaskowski ma 49,3 proc. poparcia.

Karol Nawrocki zabrał głos podczas wieczoru wyborczego zorganizowanego w Gdańsku. Kandydat obywatelski podkreślał, że po ostatecznym przeliczeniu głosów, to on będzie górą.

– My zwyciężmy dziś w nocy – powiedział kandydat popierany przez PiS. – Zwyciężymy i ocalimy Polskę, żeby nie domknęła się Donalda Tuska i aby monopol władzy, władzy złej, władzy, która nie dba o finanse publiczne, która zabiera nam wielkie marzenia i zabiera nam aspiracje, aby ten monopol się nie domknął. Musimy zwyciężyć w nocy i wiemy, że tak się stanie – powiedział Nawrocki.

Portal Interia opisywał, co działo się w otoczeniu kandydata. "Politycy Prawa i Sprawiedliwości, wypowiadając się dla stacji telewizyjnych, podtrzymują przekonanie o zwycięstwie popieranego przez ich partię kandydata. Jednak w rozmowach bez kamer euforii już nie ma. Jest za to nadzieja. Politycy PiS przyznają, że jest 'nerwówka', bo wedle pomiarów frekwencji – jak przekonują – to ich kandydat powinien mieć lekką, ale jednak przewagę" – czytamy.

Exit poll dla Trzaskowskiego

Tymczasem wyniki exit poll pokazywały, że to Rafał Trzaskowski prowadzi w II turze wyborów prezydenckich 2025 r. z wynikiem 50,3 proc. Tak wynikało z sondażu exit poll przygotowanego przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu. Błąd statystyczny badania wynosi +/- 2 pkt proc.

Z kolei jak pokazywało exit poll wykonane przez OGB, Rafał Trzaskowski zdobył 50,17 proc., a Karol Nawrocki 49,83 proc. głosów. Na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba będzie poczekać do czasu, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza poda oficjalne wyniki wyborów. Frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich wyniosła 72,8 proc.

Czytaj też:

Ziemkiewicz: Ten czynnik zniechęcał do szczerości wobec ankieterów