Ziemkiewicz: Ten czynnik zniechęcał do szczerości wobec ankieterów

Według badania exit poll Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News wyniki wyborów prezydenckich wyglądają następująco: Karol Nawrocki (kandydat obywatelski wspierany przez PiS) – 49,7 proc., Rafał Trzaskowski (kandydat Koalicji Obywatelskiej) – 50,3 proc. Błąd oszacowania wyniku kandydata to +/- 2 pkt proc. Frekwencja wyniosła 72,8 proc.

Tymczasem trwa wieczór wyborczy "Do Rzeczy", podczas którego nasi publicyści i goście udzielają pierwszych komentarzy.

Wyniki exit poll. Komentuje Rafał Ziemkiewicz

Rafał Ziemkiewicz zgodził się, że tak wyrównany wynik oznacza, że na ten moment "wiemy, że nic nie wiemy". Zwrócił uwagę m.in. na 4 proc. odmów odpowiedzi w sondażu IPSOS. – Doświadczenie uczy, że w sytuacjach, kiedy mam tak bardzo mocne kampanie negatywne – a mieliśmy bardzo ostre uderzenie i bardzo zohydzającą jednego z kandydatów kampanię, to możemy mieć sytuację podobną, jak w USA. Tzn., że ludzi, którzy zagłosowali na Karola Nawrockiego jako na tego kandydata, na którego nie wolno głosować, bo ohyda, "faszyzm", bo ci, którzy na niego głosują nie dorośli do demokracji, są jakąś gorszą Polską itd., ukryli swoje preferencje. Tym bardziej że w Polakach tkwi taka świadomość, że w każdej chwili możemy wrócić do takiego kraju, jakim był PRL – powiedział publicysta.

Ziemkiewicz przywołał w kontekście niechęci do mówienia prawdy ankieterom świeży przykład Marka Wocha. Dzień po tym, jak uczestnik pierwszej tury poparł w drugiej Nawrockiego, znalazł się pod lupą prokuratury. Powodem są zarzuty dotyczące naruszenia praw pracowników. Służby badają, czy Woch nie wypłacał pracownikom należnych wynagrodzeń, zastraszał ich oraz czy stosował przemoc. Dochodzenie zostało zainicjowane na podstawie anonimowej skargi przekazanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i dotyczy okresu między 2018-2023 rokiem.

Ziemkiewicz wyraził obawę, że różnica w ostatecznych wynikach będzie tak mała, że liczba głosów kwestionowanych z uwagi nie nieprawidłowości będzie większa niż różnica głosów między kandydatami.

Wybory prezydenckie. Wieczór wyborczy "Do Rzeczy"

