Wieczór wyborczy "Do Rzeczy". Lisicki: Na ten moment nie wiemy, kto wygrał

Według wyników sondażowych exit poll pracowni IPSOS w drugiej turze wyborów prezydenckich 2025 Rafał Trzaskowski zdobył 50,3 proc, a Karol Nawrocki uzyskał 49,7 proc.

Tymczasem trwa wieczór wyborczy "Do Rzeczy", podczas którego nasi publicyści i goście udzielają pierwszych komentarzy.

Trzaskowski v. Nawrocki. Lisicki: Na ten moment nie wiemy, kto wygrał

Paweł Lisicki powiedział, że wyniki exit poll są tak wyrównane, że na ten moment nie wiemy, kto wygrał wybory. – Wiemy, że różnica między kandydatami jest pewnie rzędu kilkudziesięciu, może 100, 150 tys. głosów. [...] Różnica jest za mała, żeby cokolwiek stanowczo stwierdzić – dodał, przypominając, że tak wyrównanej drugiej tury jeszcze nie było. Przypomniał, że w poprzednich wyborach ponad pół miliona głosów zaważyło o wygranej Andrzeja Dudy.

Redaktor naczelny "Do Rzeczy" ocenił, że przy tak niewielkiej różnicy będziemy mieli do czynienia z kwestionowaniem wyników tych wyborów. Stawka jest ogromna, a różnica jest niewielka. To w naturalny sposób skłania obie strony do tego, że będą wskazywały na uchybienia i wątpliwości. Tym większą rolę będzie też odgrywał Sąd Najwyższy, a ściślej mówiąc jego Izba Spraw Publicznych i Kontroli Nadzwyczajnej. Kolejny problem polega na tym, że ta izba SN [...] nie jest uznawana przez obecną władzę. Może się zatem zdarzyć – choć to tylko hipoteza – że na masową skalę będą protesty wyborcze [...] jeśli będzie ich dużo i wątpliwości będą uzasadnione, jeśli wpłyną do tej izby, i SN weźmie je pod uwagę i uzna, że dochodziło do takich naruszeń, można być pewnym, że strona rządowa takiej decyzji nie uzna – powiedział publicysta.

Kiedy ostateczny wynik?

Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak wyraził nadzieję, że wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich uda się ogłosić w poniedziałek rano lub wczesnym popołudniem.

W pierwszej turze udało się to i w poniedziałek całościowe wyniki były znane.

