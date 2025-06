"Niezwłocznie". Prezydent Duda zabrał głos po zwycięstwie Nawrockiego

Prezydent Andrzej Duda, który przebywa aktualnie w stolicy Litwy został zapytany o wyborcze zwycięstwo Karola Nawrockiego. Popierany przez PiS kandydat na prezydenta zdobył w II turze wyborów 50,89 proc. głosów, pokonując Rafała Trzaskowskiego. Duda przekazał, że będzie chciał jak najszybciej spotkać się z prezydentem-elektem.

– Mam nadzieję, że będę miał sposobność jutro wieczorem spotkać się z prezydentem elektem Karolem Nawrockim zaraz po moim powrocie z Wilna. Niezwłocznie – powiedział.

Duda dziękuje Polakom

Prezydent podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w niedzielnym głosowaniu. Przypomniał, że sam apelował o wysoką frekwencję w swoim czwartkowym orędziu.

– Ja apelowałem o to, prosiłem nawet jeszcze wczoraj też prosiłem, kiedy sam oddałem głos, żeby się jeszcze zmobilizować, jeszcze iść do tych wyborów zapewnić, jak największą frekwencję. Frekwencja rzeczywiście bardzo wysoka, za to ogromnie dziękuję. Dziękuję wszystkim za oddanie głosu na swojego kandydata – powiedział.

– To wsparcie Polaków dla Nawrockiego, który zapowiada, że budowanie ścisłej relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi, opieranie na tym naszego bezpieczeństwa, a także na umacnianiu naszego bezpieczeństwa poprzez wzmacnianie polskiej armii, poprzez obronność. Budowanie siły naszego państwa we wszystkich jego regionach poprzez równy rozwój Polski, że to jest ten kierunek, który Polacy wybrali we wczorajszym głosowaniu. Dziękuję za to ogromnie i bardzo się z tego cieszę – dodał prezydent.

Andrzej Duda podkreślił również, że liczy na to, iż premier Donald Tusk będzie współpracował z nowym prezydentem dla dobra kraju.

Nawrocki prezydentem

W poniedziałek (2 czerwca) tuż po godz. 5:00 rano na oficjalnej stronie Państwowej Komisji Wyborczej pojawiły się wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich ze 100 proc. obwodów.

Nowym prezydentem RP został Karol Nawrocki. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość zdobył 50,89 proc. (10 606 628 głosów). Z kolei kandydata Koalicji Obywatelskiej, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego poparło 49,11 proc. wyborców (10 237 177). Frekwencja wyniosła 71,63 proc.

