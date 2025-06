Bogucki: Rząd techniczny jest najlepszym rozwiązaniem na teraz

DoRzeczy.pl: Marek Sawicki uważa, że Donald Tusk nie powinien już być premierem, bo –„jeżeli koń nie potrafi wozu uciągnąć, to należy wymienić konia”. Co pan na to? Czy Donald Tusk może się przeliczyć, licząc, że otrzyma wotum zaufania od koalicjantów?

Zbigniew Bogucki: To może być ciekawe głosowanie. Natomiast z punktu widzenia dobra Polski patrzę na tę sytuację dość sceptycznie. Moim zdaniem Donald Tusk może uzyskać wotum zaufania, ale nie od narodu, bo ten już się wypowiedział dwukrotnie. W pierwszej turze wyborów większość głosów oddano przeciwko tej koalicji, przeciwko Tuskowi, przeciwko temu rządowi. Przypomnę: 60% głosów otrzymali kandydaci opozycyjni wobec obecnej władzy. Wczorajsze wybory również pokazały, że większość popiera przeciwników rządu. Naród się wypowiedział, więc pozostaje pytanie, czy teraz wypowiedzą się przeciwko Tuskowi również posłowie koalicji. Mam co do tego poważne wątpliwości i to z bardzo prostego powodu. Łączy ich, można powiedzieć, „dwuskładnikowy klej”. Z jednej strony dostęp do stanowisk i spółek Skarbu Państwa, czyli klasyczne „bycie przy korycie”. Z drugiej strony – strach.

Przed czym?

Strach przed tym, że te rządy patowładzy, które obserwujemy od kilkunastu miesięcy, zostaną prędzej, czy później sprawiedliwie osądzone. I myślę, że właśnie ten klej – władza i strach – będzie ich nadal mocno wiązał, mimo słów takich jak te, które wypowiedział marszałek senior Marek Sawicki, czy wypowiedzi Szymona Hołowni. To wszystko tworzy spoiwo, które wciąż będzie ich trzymać razem, choć jednocześnie będzie ich degradować. A czas, w którym ten rząd się utrzymuje, jest czasem straconym dla Polski. Z punktu widzenia interesu narodowego najlepiej by było, gdyby ten rząd po prostu upadł. Mielibyśmy wtedy szansę na przeformatowanie sceny politycznej, na współpracę parlamentu z prezydentem, na nowy rząd – taki, który rzeczywiście reprezentowałby większość w narodzie. Mam tu na myśli ugrupowania konserwatywne. Przecież są konserwatywni politycy nawet w Polskim Stronnictwie Ludowym, nie wspominając już o Konfederacji, która jest dziś drugą siłą prawicy. Tacy politycy mogliby stworzyć dobry rząd – rząd prawicowy, rząd dla Polski. Czy tak się stanie? Mam ogromne wątpliwości. Ale byłoby to najlepsze rozwiązanie dla naszego kraju.

Czyli nie przedterminowe wybory, ale nowa koalicja rządząca z nowym premierem w tym Sejmie?

Nowa koalicja rządząca – jak najbardziej, ale również przedterminowe wybory byłyby dobrym rozwiązaniem. Chodzi o to, by poddać się werdyktowi narodu, który już teraz jest bardzo jasny i czytelny. Każdy z tych scenariuszy – czy to nowy rząd z nową większością w obecnym Sejmie, czy też wcześniejsze wybory – byłby lepszy niż trwanie w tej patologii, w jaką popadł rząd Donalda Tuska i jego otoczenia. Czy jednak do tego dojdzie? Tu również jestem sceptyczny. Właśnie ze względu na ten obrazowy, „dwuskładnikowy klej”: z jednej strony – pieniądze, władza, dostęp do zasobów; z drugiej – strach przed odpowiedzialnością. Dlatego uważam, że zarówno scenariusz nowej koalicji, jak i scenariusz wcześniejszych wyborów, byłby zdecydowanie lepszy dla Polski niż obecna sytuacja. Na stole pojawiła się również propozycja premiera Jarosława Kaczyńskiego dotycząca powołania rządu technicznego. Uważam, że to najlepsze wyjście.

Dlaczego?

Taki rząd, z premierem technicznym, mógłby zadbać o Polskę – zabezpieczyć budżet, środki na obronność i służbę zdrowia. Rząd techniczny tworzony przez siły patriotyczne jest najlepszym rozwiązaniem.

