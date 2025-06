Stanowski: PO nie rozumie, że to nie są czasy, gdy można robić z ludzi debili

Nie ustają komentarze po niedzielnych wyborach prezydenckich. Nowym prezydentem RP został Karol Nawrocki. W drugiej turze kandydat wspierany przez PiS dostał 50,89 proc. głosów, a jego rywal – Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej – 49,11 proc.

– Rafał Trzaskowski musi wziąć odpowiedzialność za tę klęskę wyborczą na siebie. Musiałby być totalnie odklejony, żeby nie widzieć własnych błędów. Ale tą odpowiedzialnością należy się podzielić z całą Platformą Obywatelską – powiedział Krzysztof Stanowski w swoim najnowszym materiale na Kanale Zero.

Dlaczego Trzaskowski przegrał wybory?

Stanowski zwrócił uwagę, że choć Platforma Obywatelska zmieniła narrację w sprawie przyjmowania migrantów, to "ludzie nadal utożsamiają ją z polityką otwartych ramion, z tabliczkami »uchodźcy, witamy«, ale jednocześnie przestali wierzyć, że to, co mówią politycy PO, ma sens". Jego zdaniem politycy Platformy "zrobili rzecz najgorszą – stracili wiarygodność". – Mało tego. Po utracie wiarygodności następuje kolejny etap – samoośmieszenie – zauważył dziennikarz. – Jeśli zmieniasz zdanie we wszystkim, to nikt ci nie wierzy. A co więcej, nikt ci nie wierzy wtedy, gdy zaczynasz coś obiecywać. a już zwłaszcza wtedy, gdy obiecujesz te same rzeczy po raz kolejny. Rzeczy, które mogłeś dowieźć, ale nie chciałeś – wskazał.

– Platforma nie rozumie, że to nie są czasy, gdy można robić z ludzi debili. Bardzo tego nie rozumie. Widać to było nawet pod koniec kampanii. 22 maja Donald Tusk napisał, że już do końca maja gotowych będzie ponad 100 ustaw deregulacyjnych. (...) Było mnóstwo osób, które pomyślały: o rany, znowu obiecali i znowu nie dowiozą. I co? Oczywiście nie dowieźli. Mamy 2 czerwca i tych ustaw nie ma. Skoro nie ma, to po co obiecywałeś? To wszystko potem wraca – stwierdził założyciel Kanału Zero.

Czytaj też:

Trzaskowska zabrała głos po wyborach. "Wiem jedno"Czytaj też:

"Nie dowieźliśmy". Szefowa sztabu Trzaskowskiego przeprasza za kampanię