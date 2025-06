Order Orła z Tykocina

Miasteczko zapisało się w historii dawnej Rzeczypospolitej oblężeniem zamku, w którym zmarł zdrajca Janusz Radziwiłł, oraz alumnatem, czyli szpitalem dla starych i kalekich żołnierzy. Mało kto wie jednak, że w październiku 1705 r., w czasie spotkania króla Augusta II Mocnego z carem Piotrem I, władca ogłosił tutaj ustanowienie istniejącego do dziś Orderu Orła Białego i jego pierwsze egzemplarze – wykonane jeszcze w Dreźnie – wręczył swoim stronnikom. Odznaczenie miało dwie odmiany: jedną dla wiernych poddanych z napisem „Pro fide, rege et lege” (Za wiarę, prawo i króla), oraz drugą dla władców i dostojników zagranicznych z napisem „Pro fide, lege et grege” (Za wiarę, sprawiedliwość i naród).