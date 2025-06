Słowo o niczym

Byli tam dziennikarze, marketingowcy i specjaliści od Internetu. Naradzano się, jak redagować te stronę, aby przyciągała jak najwięcej odtworzeń, polubień i reakcji.

Co pewien czas z ust speców od marketingu padało słowo „kontent”. Nawet nie co pewien czas, ale całkiem często. Znałam słowo z innych języków, raczej jako zawartość szklanki, i brzydziło mnie użycie go w sensie „treść”. Zabrałam głos, wyrażając dezaprobatę psuciem mowy polskiej paskudnym żargonem. Współuczestnicy spotkania patrzyli na mnie podejrzliwie, węsząc wariatkę.