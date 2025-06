Dwa konie polityki

Ultrasi od razu wskoczyli w taktyczne konsekwencje wyniku 51:49, czyli szachy koalicyjne i mnożenie permutacji wariantów zdarzeń przyszłych. Przegrani rzucili się we frustracje, obwiniając miliony „kolegów sutenera”, co nie wróży pokoju społecznego. Wyborcy zaciśniętych zębów z niedowierzaniem po raz kolejny patrzą, jak PiS uważa, że zagłosowano za nim, co grozi – znowu – kompletnym rozminięciem się partyjnych triumfatorów z rzeczywistymi motywacjami głosujących za mniejszym złem.