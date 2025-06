"Jasna pani", "Panie Ładny"

Po nazwiskach autorów wiele się spodziewamy, ale ich listy rozczarowują i kudy im do rewelacyjnej korespondencji Herberta do Haliny Misiołek („Listy do Muzy”), do przyjaciół: Magdaleny i Zbigniewa Czajkowskich („Kochane zwierzątka”), Miłosza, Turowicza, prof. Elzenberga. Tomik Herberta i Szymborskiej jest przede wszystkim bardzo cienki, liczy zaledwie 168 stron i zawiera tylko 91 listów, częściej kartek, pisanych przez 30 lat, na ogół krótkich, jedno- lub dwuzdaniowych, lakonicznych, powierzchownych,