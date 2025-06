Wysocka-Schnepf: 1 czerwca 2025 roku zakończyła się w Polsce era kobiet

Prof. Magdalena Środa, filozof z Uniwersytetu Warszawskiego, była gościem Doroty Wysockiej-Schnepf w programie "Rozmowy (nie)symetryczne" na antenie TVP Info. Tematem rozmowy były wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich, w której Karol Nawrocki pokonał Rafała Trzaskowskiego.

– Postawię teraz taką tezę, która mnie samej się nie podoba i mam nadzieję, że pani profesor ją obali, chociaż boję się, że nie. 1 czerwca 2025 roku zakończyła się w Polsce era kobiet – stwierdziła na początku programu prowadząca.

Aborcja. Prof. Środa: Problem stosunku państwa do kobiet

– Nie, z całą pewnością nie zakończyła się. Zakończyły się pewne możliwości, z których cała Europa skorzystała już dawno, uznając prawa reprodukcyjne i autonomię kobiet, odpowiedzialność w kwestii macierzyństwa. W Polsce przez władze kościelne i polityczne kobiety cały czas są traktowane w sposób infantylny – mówiła Środa.

– Dla mnie problem aborcji to jest problem stosunku państwa do kobiet. Jeżeli państwo traktuje kobiety jako pełnoprawne obywatelki, osoby posiadające autonomię, to oczywiście one mogą decydować o kształcie swojej rodziny, macierzyństwie i swoim ciele. Jeśli państwo, tak jak w Polsce, traktuje kobiety jako istoty drugiej, trzeciej kategorii, infantylne i pozbawione autonomii i odpowiedzialności, to wtedy Kościół i politycy decydują – kontynuowała.

Wybory prezydenckie. Kobiety częściej głosowały na Trzaskowskiego

Drugą turę wyborów prezydenckich wygrał Karol Nawrocki z wynikiem 50,89 proc. Jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski uzyskał 49,11 proc. głosów.

Według badania exit poll firmy Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News, kobiety częściej oddawały głos na kandydata Koalicji Obywatelskiej, a mężczyźni na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Trzaskowski otrzymał 54,2 proc. głosów kobiet, podczas gdy Nawrocki – 45,8 proc. Wśród mężczyzn Nawrocki uzyskał 54,3 proc. poparcia, zaś Trzaskowski – 45,7 proc.

