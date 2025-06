"Prosty lud tego nie rozumie". Boniek o sprawie Lewandowskiego

W niedzielę Robert Lewandowski ogłosił, że nie będzie występował w kadrze, dopóki trenerem jest Michał Probierz. Wcześniej selekcjoner zdecydował o odebraniu Lewandowskiemu opaski kapitańskiej i powierzeniu jej Piotrowi Zielińskiemu.

Do trzęsienia ziemi w piłkarskiej reprezentacji doszło tuż przed ważnym dla Polski meczem eliminacji mistrz świata z Finlandią, który odbędzie się we wtorek w Helsinkach.

Afera w reprezentacji. PZPN dementuje doniesienia mediów ws. Lewandowskiego

Według dziennikarzy sportowych decyzję w sprawie Lewandowskiego mieli wymusić na trenerze inni kadrowicze. Sam napastnik Barcelony został skrytykowany przez część działaczy i innych sportowców za egoizm.

W poniedziałek wieczorem Polski Związek Piłki Nożnej wydał komunikat, w którym zaprzeczył, że decyzja Probierza dotycząca Lewandowskiego była efektem nacisków drużyny.

"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami, że rada drużyny reprezentacji Polski była inicjatorem zmiany zawodnika pełniącego funkcję kapitana kadry narodowej, Polski Związek Piłki Nożnej stanowczo zaprzecza tym doniesieniom. Nie doszło do spotkania selekcjonera Michała Probierza z radą zespołu, a decyzja została podjęta wyłącznie przez szkoleniowca" – czytamy w oświadczeniu PZPN.

Boniek: Jak ktoś jest wybitny, to często jest inny od przeciętnych

We wtorek do sprawy odniósł się Zbigniew Boniek. "Zawsze mówiłem, że Robert Lewandowski jest problemem dla przeciwników, a nie dla nas. Okazuje się, że niekoniecznie. Wstyd" – napisał na portalu X. "Znając piłkarzy na wylot, już widzę jak Bednarek, Kiwior czy Piotrek Zieliński biegną do Selekcjonera by zmienił kapitana. Tylko ciemnota może w to uwierzyć" – ocenił.

Według Bońka, "jak ktoś jest wybitny w tym co robi, to często jest inny od przeciętnych". "Prosty lud tego nie rozumie" – dodał były szef PZPN.

twitter

Trener Probierz mówił na konferencji prasowej w poniedziałek, że decyzję o zmianie kapitana podjął z uwagi na dobro drużyny i w tej chwili jest ona najlepsza dla reprezentacji. Podkreślił, że bierze za nią pełną odpowiedzialność.

Czytaj też:

Polska bez kapitana. Piotr Zieliński nie zagra w meczu z Finlandią