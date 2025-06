Dr Kawęcki: Prędzej czy później dojdzie do upadku rządu

DoRzeczy.pl: Jak pan ocenia wczorajsze przemówienie Donalda Tuska oraz wynik wotum zaufania?

Dr Krzysztof Kawęcki: To, że Donald Tusk uzyskał wotum zaufania, oczywiście nie jest żadną niespodzianką. Ten wynik był absolutnie do przewidzenia. Natomiast nie można tego traktować w kategoriach zwycięstwa Donalda Tuska. Powiedziałbym, że wręcz przeciwnie – to raczej porażka Donalda Tuska. To jest jedynie odłożenie wyroku politycznego, który ciąży nad rządem Donalda Tuska. Prędzej czy później nieuchronnie dojdzie do upadku tego rządu. To jest kwestia pewnej perspektywy – różne okoliczności mogą decydować o tym, kiedy to nastąpi. Natomiast niewątpliwie Donald Tusk znajduje się dziś w defensywie.

Dlaczego jest w defensywie?

Nawet niemiecka prasa, przecież niewątpliwie przychylna Donaldowi Tuskowi, tak to właśnie opisuje, że uzyskanie tego wotum zaufania niewiele mu dało. Nie jest absolutnie zwycięzcą. Można powiedzieć, że to przemówienie nic nie wniosło. Zapamiętamy z niego w zasadzie chyba tylko dwie rzeczy: zapowiedź rekonstrukcji rządu, o czym zresztą premier informował już wcześniej oraz powołanie rzecznika rządu. Ten ostatni ma rzekomo poprawić komunikację w ramach koalicji, le problemem tego rządu nie jest przecież komunikacja wewnętrzna, tylko o wiele poważniejsze kwestie natury politycznej.

A czy obstawia pan, że przed nami miesiące, czy może jednak lata trwania Donalda Tuska na fotelu premiera?

Są dwie kwestie. Sądzę, że bardzo prawdopodobne jest, że rząd tej koalicji – Koalicji Obywatelskiej i ich sojuszników – przetrwa jednak do wyborów. Jednak niekoniecznie z Donaldem Tuskiem. To jest właśnie ta kwestia, bo bardzo możliwe, że dojdzie do wymiany premiera. Jeśli miałbym prognozować, myślę, że to perspektywa raczej kilku, kilkunastu miesięcy, być może nawet roku.Oczywiście ten rząd ma większość, a łączy ich przede wszystkim negatywna obawa przed utratą władzy. Zapewne w szeregach koalicji pojawi się jakaś próba personalnej rekonstrukcji – niekoniecznie programowej. Tak to widzę. W tej chwili nie ma oczywiście możliwości stworzenia rządu technicznego czy też rządu fachowców. Wydawało się, że być może po porażce Rafała Trzaskowskiego nastąpi przyspieszony bieg wydarzeń i polityczny zjazd tego rządu. Natomiast teraz sądzę, że będzie to raczej dłuższy proces – po prostu powolna polityczna śmierć tego rządu.

