"Potępiam". Bosak zaskoczył ws. Brauna i wystawy LGBT

Ekspozycja, którą zniszczył w środę lider Konfederacji Korony Polskiej, to inicjatywa organizacji "Tęczowe Opole". Wystawa przedstawiała zdjęcia i relacje młodych osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych z Opolszczyzny.

Podczas niszczenia ekspozycji, zareagował sejmowy strażnik. – Panie pośle, przywołuję pana do porządku. Proszę nie niszczyć wystawy – powiedział mundurowy, cytowany przez Onet.

Jeden ze świadków zdarzenia zwrócił się natomiast do Brauna z pytaniem: "Co pan robi, panie pośle?". Mężczyzna podkreślał, że "to jest wystawa". – Zapobiegam zgorszeniu publicznemu – odpowiedział deputowany do Parlamentu Europejskiego.

Bosak krytycznie o działaniach Brauna

O całe zdarzenie został zapytany Krzysztof Bosak. Lider Konfederacji skrytykował byłego partyjnego kolegę. Bosak podkreślił, że Braun złamał regulamin. Jednocześnie skrytykował fakt, że wystawa LGBT została w ogóle wystawiona w Sejmie.

– Moim zdaniem Sejm nie jest miejscem na wybryki i na niszczenie różnych rzeczy. Potępiam zachowanie niezgodne z regulaminem i potępiam też robienie ideologicznych wystaw w Sejmie, które wpisują się w negatywne trendy ideowe – powiedział Krzysztof Bosak w rozmowie z PR1.

– Uważam, że takich wystaw nie ma co robić w Sejmie. Lepiej robić wystawy, które upamiętniają nasze wspólne dziedzictwo. Ja na przykład zrobiłem wystawę w 100-lecie polskiego złotego, żeby przypomnieć o tym, jak budowaliśmy swoją walutę. Moim zdaniem to jest dużo lepszy temat niż napełnianie Sejmu czy to ukraińskimi flagami, tęczowymi flagami, czy jeszcze jakimiś innymi rzeczami – podkreślił poseł.

Bosak następnie podkreślił, że należy "oczywiście polemizować i walczyć z tym należy metodami cywilizowanymi".

Czytaj też:

Braun zdemolował wystawę LGBT. Hołownia podjął decyzjęCzytaj też:

Nowy transfer Brauna. To polityk związany z Konfederacją