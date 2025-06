Braun zdemolował wystawę LGBT. Hołownia podjął decyzję

Ekspozycja, którą zniszczył w środę lider Konfederacji Korony Polskiej, to inicjatywa organizacji "Tęczowe Opole". Wystawa przedstawiała zdjęcia i relacje młodych osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych z Opolszczyzny.

Podczas niszczenia ekspozycji, zareagował sejmowy strażnik.

– Panie pośle, przywołuję pana do porządku. Proszę nie niszczyć wystawy – powiedział mundurowy, cytowany przez Onet.

Jeden ze świadków zdarzenia zwrócił się natomiast do Brauna z pytaniem: "Co pan robi, panie pośle?". Mężczyzna podkreślał, że "to jest wystawa".

– Zapobiegam zgorszeniu publicznemu – odpowiedział deputowany do Parlamentu Europejskiego.

Hołownia: Braun nie będzie wpuszczany na teren Sejmu

Na incydent z udziałem Grzegorza Brauna zareagował marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

– Poseł Braun nie po raz pierwszy dopuszcza się wandalizmu na terenie Kancelarii Sejmu. Dotychczas Straż Marszałkowska mogła używać siły fizycznej wobec osób objętych immunitetem, gdy zagrożone jest czyjeś zdrowie lub życie. Od tej pory Straż Marszałkowska ma jej używać także w sytuacji, gdy taka osoba będzie niszczyć mienie na terenie pozostającym w zarządzie Kancelarii Sejmu – powiedział Hołownia.

– Podjąłem także decyzję, że poseł Braun nie będzie wpuszczany na teren Sejmu. Nie zamierzam dopuścić do tego, by budował swoją patologiczną popularność na ksenofobii, na obrażaniu osób innej orientacji seksualnej, na nienawiści – dodał.

Braun ogłasza nowy transfer

Tego samego dnia Grzegorz Braun poinformował na konferencji prasowej w Sejmie o nowym transferze do Konfederacji Korony Polskiej.

– Witam pana posła Jacka Wilka w naszym gronie – powiedział były kandydat na prezydenta.

– Przełamujemy tabu, łamiemy monopol w życiu publicznym, politycznym i z Jackiem Wilkiem, posłem na Sejm VIII, a mam nadzieję, że i kolejnych następnych kadencji, robimy to wspólnie od lat – podkreślił Braun.

Przypomnijmy, że Grzegorz Braun został usunięty z Konfederacji Wolność i Niepodległość po tym, jak ogłosił start w wyborach prezydenckich.

