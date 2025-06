Bartoszewski zapytany o ewakuację Polaków: Jechali na własną odpowiedzialność

W poniedziałek lub wtorek ma rozpocząć się ewakuacja Polaków przebywających na Bliskim Wschodzie. Ma to związek z konfliktem Izraela z Iranem. W sprawie zapanował chaos, początkowe informacje wskazywały, że Polacy będą musieli pokryć koszty ewakuacji.

W rozmowie z Polsat News Bartoszewski stwierdził, że rząd ostrzegał Polaków, żeby nie jeździli w te tereny. – Jesteśmy w każdej chwili gotowi. Problem w tym, że od kilku miesięcy mówimy o tym, żeby ludzie, którzy koniecznie nie musieli być w Izraelu, Jordanii, czy na terenie Bliskiego Wschodu absolutnie tam nie jeździli – mówił wiceszef MSZ.

– Od wielu tygodni prosimy, żeby nie jeździć na te tereny i jak ktoś tam jeździ to na własną odpowiedzialność. Nie możemy ponosić za to odpowiedzialności (...). My spodziewaliśmy się problemow na terenie Bliskiego Wschodu i mówiliśmy "nie jedźcie na tereny tych państw" – dodał.

Polityk dodał, że szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jest gotowy przygotować loty wojskowe i cywilne, tylko "w tej chwili nie bardzo można tam polecieć". Polityk podkreślał też, że "turyści nie muszą jeździć w tereny, które są zagrożone".

Zwrot ws. ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu

Komunikat w sprawie ewakuacji Polaków z zagrożonych terytoriów Jan Grabiec opublikował w niedzielę wieczorem na platformie X.

"MSZ organizuje ewakuację polskich obywateli z Bliskiego Wschodu. Przygotowane są zarówno loty wojskowe jak i lotnictwo cywilne, o ile warunki na to pozwolą. Powrót do kraju jest nieodpłatny" – poinformował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Z kolei samo MSZ twierdziło w oficjalnym komunikacie, że żadnej ewakuacji nie organizuje. Kwestia sprowadzenia naszych rodaków do kraju budzi ogromne emocje, a rząd po ostatnich doniesieniach znalazł się w ogniu krytyki.

