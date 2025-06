Izrael chciał iść o wiele dalej. To Trump miał zatrzymać Netanjahu

Tę informację podały niezależnie od siebie Agencja Reutera, Fox News i dziennikarz portalu Axios Barak Ravid. Chodzi o plany zabicia Najwyższego Przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneia.

– Od rozpoczęcia operacji Izraelczycy mieli okazję zabić Najwyższego Przywódcę. Przekazaliśmy Izraelczykom, że prezydent Trump jest temu przeciwny. Irańczycy nie zabili żadnego Amerykanina, a dyskusja o zabijaniu przywódców politycznych nie powinna być przedmiotem dyskusji – przekazał w rozmowie z Reutersem jeden z amerykańskich urzędników.

O te doniesienia został zapytany przez dziennikarzami Fox News Benjamin Netanjahu. – Jest tak wiele fałszywych informacji na temat rozmów, które nigdy nie miały miejsca, i nie zamierzam w to się zagłębiać – stwierdził. Polityk następnie dodał, że Izrael "robi i będzie robić to, co musi". – I myślę, że USA wiedzą, co jest dobre dla USA – dodał.

Premier Izraela potwierdził natomiast, że poinformował Trumpa o planowanych atakach, a Amerykanie pomagają w strącaniu irańskich dronów.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Noc z soboty na na niedzielę upłynęła pod znakiem wzajemnych ataków Iranu i Izraela. Strona izraelska poinformowała, że dziesięć osób zginęło, a około 200 zostało rannych na skutek irańskich ataków.

Irańska telewizja państwowa ogłosiła, że rakiety i drony uderzyły w cele militarne w Izraelu. Uszkodzeniu uległy budynki mieszkalne. Według izraelskich służb, jeden z pocisków uderzył w dwupiętrowy dom w zamieszkiwanym w przeważającej większości przez izraelskich Arabów mieście Tamra.

W niedzielę minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghch zadeklarował, że Teheran jest gotowy na porozumienie nuklearne, tylko izraelski atak zaprzepaścił szanse na podpisanie umowy z USA.

