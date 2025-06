Fabuła „Zaćmienia w dwóch aktach” Pablo Remona toczy się środowisku filmowo-teatralnym. Wprawdzie przenosimy się do Hiszpanii niemniej pewne uwypuklone na scenie mechanizmy, zachowania, czy też sytuacje wydają się uniwersalne. Słodko-gorzka narracja dotyczy sensu życiowych wyborów. Motywacji wyznaczających nam egzystencjalne cele. Misji, które – jak się wydaje – zaprogramował dla nas los. Przybieranych ról, nierzadko deformujących osobowość. Las but not least – jakże charakterystycznego – i coraz bardziej wymaganego – dziś perfekcjonizmu.