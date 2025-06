"Głosowałaby pani za wyjściem z UE?". Europoseł Konfederacji odpowiedziała

Europoseł Konfederacji Anna Bryłka była w piątek gościem na kanale YouTube Bogdana Rymanowskiego. Polityk związana z Ruchem Narodowym opowiadała o kulisach pracy w Parlamencie Europejskim. Jak stwierdziła, dla wielu deputowanych z Polski praca w PE "to emerytura".

– Nie mówię, że da się zmienić rzeczywistość, będąc posłem do Parlamentu Europejskiego. Nie da się. Ale da się usiąść do jednego tematu, przez dwa, trzy, cztery lata temat trzymać, nagłaśniać, przypominać, być specjalistą w jakimś temacie i dawać ten temat do debaty publicznej. Gdyby każdy z posłów z Polski miał taką swoją działkę, w której tak siedzi i się nią zajmuje, to naprawdę być może polska debata publiczna wyglądałaby troszeczkę inaczej – tłumaczyła.

"Dostaliśmy sugestię". Bryłka o wizycie w USA

– Pracuję w Komisji Handlu Zagranicznego. Miesiąc temu byłam na misji dyplomatycznej w Stanach Zjednoczonych. Wizyta była związana z tym, że jest wojna celna między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Kiedy byliśmy briefowani przed tym wyjazdem, dostaliśmy taką sugestię, żeby mówić o tym, że jesteśmy otwarci na amerykańskie inwestycje w Stanach Zjednoczonych, na przykład Intela w Niemczech – ujawniła eurodeputowana Konfederacji.

– To pokazuje, że każdy tam troszczy się o własny interes, o własną sytuację, ale niestety Polska jest tam niedoreprezentowana – oceniła.

"Krytycyzm wobec UE będzie wzrastał"

– Nasze stanowisko wobec Unii Europejskiej jest jasne. W 2019 r. przygotowaliśmy "PolExit. Bezpieczne wyjście awaryjne". W programie znalazły się różne scenariusze obecności Polski w Unii Europejskiej. Scenariusz, w którym Polska opuszcza Unię Europejską. Scenariusz, w którym zawiązujemy inną formę integracji gospodarczej w Europie – przypomniała Anna Bryłka.

– Faktem jest, że Polacy w większości cały czas popierają członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Natomiast moim zdaniem krytycyzm wobec Unii będzie wzrastał, dlatego że koszty obecności Polski w UE w każdym roku będą się zwiększały – zauważyła.

– Czy gdyby dzisiaj było referendum w Polsce i pani miałaby podjąć decyzję, że zagłosuje za wyjściem z UE, to podniosłaby pani rękę za czy przeciw wyjściu? – zapytał Bogdan Rymanowski. – Za – odpowiedziała europoseł Konfederacji.

