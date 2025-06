Zmiany w polskim KPO, chodzi o miliardy złotych. Jest zielone światło z UE

W ramach zmian w polskim Krajowym Planie Odbudowy (KPO) powstanie Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO), do którego przesunięte zostaną środki o wartości blisko 26 mld złotych. Utoruje to drogę do wypłaty trzeciej transzy środków z KPO dla Polski. Pieniądze mają trafić do naszego kraju w sierpniu.

Wcześniej, w maju br., Komisja Europejska wyraziła zgodę na powołanie funduszu, który będzie finansował m.in. inwestycje podwójnego zastosowania związane z obronnością, modernizację przemysłu obronnego oraz rozwój innowacyjnych technologii obronnych.

Finansowanie obronności. "Polska była inicjatorem"

Minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że finansowanie wydatków na obronę w UE było priorytetem polskiej prezydencji. Chodzi m.in. o europejski plan dozbrajania ReArm Europe. Szef resortu finansów stwierdził, że Polska "w pewnym sensie była inicjatorem tych zmian". – Dla mnie kluczowe jest to, aby te środki trafiły na wzmocnienie europejskiego, w tym w szczególności polskiego, przemysłu obronnego – powiedział.

Zmiany w KPO uwzględniają również zastąpienie propozycji oskładkowania umów cywilnoprawnych reformą wzmacniającą Państwową Inspekcję Pracy (PIP).

Cele Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności

Środki z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności będą finansować: infrastrukturę i sektory związane z produktami i technologiami podwójnego zastosowania (np. bezpieczne systemy komunikacyjne); infrastrukturę niezbędną do ochrony ludności i infrastruktury krytycznej (np. schrony, zabezpieczenia sieci energetycznych); badania i rozwój w obszarze bezpieczeństwa; modernizację firm sektora wojskowego i bezpieczeństwa; cyberbezpieczeństwo, w szczególności dla samorządów. Beneficjentami FBiO będą m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa (w tym spółki Skarbu Państwa), jednostki naukowe oraz konsorcja tych podmiotów.

Pieniądze będą przekazywane w formie preferencyjnych, niskooprocentowanych pożyczek lub inwestycji kapitałowych częściowo umarzalnych, w zależności od tego, gdzie i jak będą inwestowane. Oprócz środków z KPO, fundusz będzie mógł być zasilany z innych źródeł, w tym ze środków polityki spójności. Za zarządzanie operacyjne funduszu będzie odpowiadał Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki utworzeniu funduszu będzie możliwe wykorzystanie środków z KPO również po 2026 r.

