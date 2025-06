Zakaz importu rosyjskiego gazu. Zdecydowany krok KE

Wspomniane określenie oznacza, że państwa członkowskie Unii Europejskie będą musiały samodzielnie wycofać się z zawartych zobowiązań.

Rosyjski w UE będzie nielegalny

Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, już 1 stycznia 2026 roku sprowadzanie rosyjskiego gazu do państw UE zarówno gazociągami, jak i w formie skroplonej stanie się nielegalne.

Od wprowadzonej reguły Bruksela przewiduje jednak dwa wyjątki, które mają sprawić, że definitywnie wygaszenie importu rosyjskiego gazu nastąpi dwa lata później, czyli 1 stycznia 2028 r.

Jak podaje RMF24, z zakazu mają zostać wyłączone umowy długoterminowe podpisane do 17 czerwca 2025 r. Zakaz nie obejmie również państw otoczonych lądem, czym mają być szczególnie zainteresowane będą Słowacja i Węgry, które zdecydowanie sprzeciwiają się planom Brukseli ws. wprowadzenia zakazu importu rosyjskiego gazu.

Obecnie LNG z Rosji trafia m.in. do Francji, Belgii, Holandii i Hiszpanii.

UE wydała więcej na rosyjskie surowce niż na pomoc dla Ukrainy

W zeszłym roku zapłaciliśmy Rosji 23 miliardy euro za import energii – podkreślił komisarz UE ds. energii podczas majowej debaty w Parlamencie Europejskim.

Komisarz UE ds. energii Dan Jorgensen przekazał, że w 2024 r. Unia Europejska zapłaciła 23 mld euro za rosyjskie surowce energetyczne, mimo że ich zużycie znacznie spadło. Wspomniana kwota jest większa niż wolumen pomocy, jaką Ukraina otrzymała od UE.

– Do 2022 roku połowa węgla, który importowaliśmy do UE, była rosyjska. Całkowicie przestaliśmy go importować. Import ropy spadł z 27 do 3 proc. I wreszcie, jeśli chodzi o gaz: z 45 proc. naszego gazu pochodzącego z Rosji w 2022 roku do 13 proc. obecnie. Jednak w zeszłym roku zapłaciliśmy Rosji 23 miliardy euro za import energii – podkreślił Jorgensen podczas debaty w Parlamencie Europejskim.

