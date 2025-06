Teofil przechodzi do historii

Dobra, niech będzie, że kapiszony. W ogóle nie wykłócając się, czy wiadomo było czy nie było, pozwolą państwo, że sobie parę razy z treści rechotnę. Stop. To, że Tusk nazywa na taśmach niemałą część wyborców „zje.ami”, a Giertych „szitami”, wiadomo było? No, nie wykłócam się. Stop. To, że Giertych na taśmach mówi, że to lepiej, iż prokuraturę w zasadzie pacyfikuje Bodnar, a nie on, bo to lepsze wizerunkowo, wiadomo było?No, nie wykłócam się. Stop.