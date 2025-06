Uznański-Wiśniewski otrzymał kolejną szansę. NASA wydała komunikat

Przypomnijmy, że wylot na Międzynarodową Stację Kosmiczną był do tej pory wielokrotnie przekładany. Niedawno pojawiła się nawet informacja o odwołaniu misji na ISS na czas nieokreślony. Wszystko wskazuje jednak na to, że polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski otrzyma szansę na lot w kosmos. Były on drugim Polakiem, po Mirosławie Hermaszewskim, który wziął udział w misji kosmicznej.

Jak podała NASA, start jest zaplanowany na godz. 2:31 czasu lokalnego w nocy z wtorku na środę (godz. 8:31 czasu polskiego w środę). Rakieta Falcon 9 wystartuje z portu kosmicznego NASA Kennedy Space Center na Przylądku Canaveral na Florydzie.

Problemy na ISS

20 czerwca NASA podjęła decyzję o wstrzymaniu misji ze względu na wyciek powietrza w rosyjskim module serwisowym Zwiezda. Chociaż usterka została naprawiona, to jednak stan modułu nadal budzi wątpliwości. Z tego względu zdecydowano o odwołaniu misji, która miała, po wielokrotnych zmianach terminu, rozpocząć się w niedzielę 22 czerwca.

Lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną był już kilkukrotnie przekładany. Pierwotnie start misji był planowany na godz. 8:22 czasu lokalnego (godz. 14:22 czasu polskiego) we wtorek 10 czerwca. Kierownictwo misji podjęło jednak decyzję o przełożeniu procedury. Powodem były silne wiatry w korytarzu wznoszenia.

Misja IGNIS, realizowana wspólnie z ESA i partnerami z sektora prywatnego, to pierwszy tak duży projekt badawczy prowadzony przez Polaków w kosmosie. Zespół składający się z setek inżynierów i naukowców pracował nad eksperymentami z zakresu medycyny, biologii, AI i technologii kosmicznych.

W składzie misji Ax-4 są: Peggy Whitson (USA), Sławosz Uznański-Wiśniewski, Shubhanshu Shukla (Indie) oraz Tibor Kapu (Węgry).

