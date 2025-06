"To zdrada". Wrze w administracji Trumpa

Specjalny wysłannik prezydenta USA na Bliski Wschód Steve Witkoff ostro zareagował na wyciek informacji wywiadowczych dotyczących niedawnego ataku na Iran. Nazwał całą sytuację "zdradą” i wezwał do natychmiastowego wszczęcia śledztwa.

– To skandaliczne. To zdrada i powinno to zostać zbadane. Ktokolwiek to zrobił, powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności – powiedział Witkoff w Fox News.

Przedstawiciel prezydenta USA zapewniał, że zgodnie z wojskowymi raportami, wszystkie trzy irańskie obiekty nuklearne, które zostały zaatakowane przez amerykańskie siły, zostały całkowicie zniszczone.

Wyciekły dane na temat ataków USA na Iran

22 czerwca Stany Zjednoczone rozpoczęły ataki na trzy obiekty nuklearne w Iranie. Natychmiast po ich zakończeniu Donald Trump ogłosił spektakularny sukces amerykańskich wojsk. Prezydent stwierdził, że "uderzenia zakończyły się spektakularnym sukcesem militarnym" a "kluczowe obiekty wzbogacania uranu w Iranie zostały całkowicie i doszczętnie zniszczone". Wiceprezydent USA J.D. Vance oświadczył z kolei, że Iran nie będzie już mógł posiadać broni nuklearnej.

Tymczasem według kilku amerykańskich mediów, w tym CNN i "The New York Times", ataki Stanów Zjednoczonych nie zniszczyły głównych komponentów programu nuklearnego Teheranu. Atak prawdopodobnie tylko opóźnił ich funkcjonowanie o kilka miesięcy.

Dwa źródła poinformowały reporterów, że zapasy wzbogaconego uranu w Iranie nie zostały zniszczone. Jedno ze źródeł stwierdziło również, że wirówki były w dużej mierze "nienaruszone”. Biały Dom zaprzecza wszystkim tym doniesieniom.

Jak informują media, prezydent Trump jest wściekły z powodu przecieku. Nadal twierdzi, że doniesienia medialne są nieprawdziwe i oczerniają amerykańskie wojsko, które przeprowadziło ataki.

