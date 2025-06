Znamy najlepszą uczelnię wyższą w Polsce. Na podium bez zmian

To już 26. edycja prestiżowego zestawienia, które uznawane jest za najbardziej wiarygodne źródło informacji dotyczące kondycji polskiego szkolnictwa wyższego.

Najlepsze kierunki studiów

Ranking kierunków studiów to często punkt odniesienia nie tylko dla kandydatów na studia, ale i pracodawców poszukujących absolwentów o konkretnych kompetencjach. W tym roku, w tej kategorii oceniono 75 kierunków. Po raz pierwszy analizie poddano kierunek AI&Data Science. Najlepiej oceniono ten realizowany przez Politechnikę Warszawską.

Choć Uniwersytet Warszawski triumfuje w klasyfikacji ogólnej, to pod względem liczby najlepiej ocenionych kierunków liderem pozostaje Uniwersytet Jagielloński, który prowadzi aż 18 najlepszych programów studiów w kraju. Tuż za nim plasuje się UW z 16 kierunkami, a podium zamyka Politechnika Warszawska z 11.

Jeden ranking dla uczelni zawodowych

Tegoroczna edycja wprowadza przełomową zmianę – po raz pierwszy połączono dotychczasowe oddzielne klasyfikacje uczelni niepublicznych oraz państwowych akademii nauk stosowanych (dawniej PWSZ), tworząc Ranking Uczelni Zawodowych 2025. Celem było jedno: ocenić uczelnie przez pryzmat jakości kształcenia, a nie statusu własnościowego.

W tej kategorii najlepszą uczelnią zawodową została Powiślańska Szkoła Wyższa, która wyprzedziła zarówno publiczne, jak i prywatne placówki z wieloletnim doświadczeniem. Wśród uczelni akademickich niepublicznych kolejny rok z rzędu triumfuje Akademia Leona Koźmińskiego, uznawana od lat za lidera nowoczesnego kształcenia biznesowego.

Edukacyjny kompas i barometr jakości szkolnictwa

– Ranking Perspektyw to coś więcej niż zestawienie danych – podkreśla Waldemar Siwiński, twórca polskich rankingów edukacyjnych i kierownik projektu. – To kompas, który ma pomóc młodym ludziom w wyborze najlepszej drogi edukacyjnej, ale również źródło refleksji dla uczelni: co już działa świetnie, a co wymaga zmiany.

Jak zapewniają twórcy zestawienia, jest ono tworzone w oparciu o rozbudowaną metodologię i analizę szeregu wskaźników: od prestiżu naukowego, przez innowacyjność i umiędzynarodowienie, aż po losy zawodowe absolwentów. Ostateczne wyniki przygotowuje Kapituła Rankingu złożona z autorytetów świata nauki, reprezentantów uczelni, instytucji wspierających innowacyjność oraz przedstawicieli rynku pracy, którym zależy na dobrze wykształconych specjalistach.

