Niemieckie media: Migranci w Polsce są upokarzani

Stacja wyemitowała materiał autorstwa Roberto Jurkschata i Hanny Jarząbek. Chodzi o osoby, które w związku z tzw. rozporządzeniem dublińskim czeka odesłanie do Polski. Migranci mają twierdzić, że podczas swego poprzedniego pobytu w Polsce doświadczyli "przemocy, upokorzenia oraz systemu, który odstrasza, a nie chroni".

W programie przytoczono historię 36-letniego Zayeda A., który przez Białoruś przedostał się do Polski, następnie do Niemiec, a teraz ponownie ma być skierowany do Polski.

“Doświadczyliśmy skrajnej przemocy w przygranicznym lesie” – pisze Zayeda w liście, który został opublikowany przez Brandenburską Radę ds. Uchodźców. Polskie służby miały trzymać go w celi bez okna oraz zmuszać do rozebrania się do bielizny.

Stacja przekonuje w reportażu, że podobnych sytuacji jest więcej, a migranci boją się jechać do Polski, gdzie ma dochodzić do nadużyć.

Niemcy wwożą migrantów, Straż Graniczna odbiera

Proceder przerzucania imigrantów z Niemiec do Polski za przyzwoleniem Warszawy nabiera na sile. Politycy opozycji wzywają rząd do natychmiastowego zaprzestania wpuszczania do Polski obywateli afrykańskich i bliskowschodnich, jednak kolejne nagrania, obserwacje i informacje już nie tylko z większych polskich miast, potwierdzają, że cudzoziemcy są wwożeni do kraju.

Kolejną sytuację nagłaśnia za patrolem obywatelskim poseł PiS Dariusz Matecki. "Przejście graniczne Lubieszyn-Linken. 24 czerwca 2025, godz: 20:00. Wideo i opis od patrolu obywatelskiego: «Straż Graniczna podjechała trzema autami, z Niemiec podjechał biały, nieoznakowany Mercedes, widać go na jednym zdjęciu. Wypakowali pięciu lub sześciu murzynów i SG wsadziła ich do swojego busa. I odjechali, dwa pozostałe pojazdy SG«" – czytamy.

"W cieniu wariactw Giertycha i Bodnara odbywa się masowe przerzucanie migrantów z Niemiec do Polski. Biorą WSZYSTKICH. Mój informator z SG mówi o nawet 50-60 osobach dziennie w samym okręgu szczecińskim (powiaty policki, gryfiński, Świnoujście, Szczecin)" – przekazał Matecki.

