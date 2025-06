Wiceminister chwali Giertycha. "Stał się adwokatem wszystkich tych..."

Roman Giertych wysunął kolejną zdumiewającą teorię na temat liczenia głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich. – Obwodowe komisje wyborcze zostały w sposób nielegalny – i to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością – przejęte przez ludzi typu pana Olszańskiego z jakichś "braci kamraci", którzy się zbierali w jakichś grupkach i nagle "brat kamrat" wystawiał kilkanaście tysięcy członków do obwodowych komisji wyborczych – powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej w programie "Kropka nad i" w TVN24.

Wojciech Olszański to kontrowersyjna postać, która działa w sieci jako Aleksander Jabłonowski. Jest założycielem i liderem partii politycznej Rodacy Kamraci. Wspólnie z Marcinem Osadowskim prowadził kanał na YouTube, który został usunięty za "naruszenia zasad społeczności serwisu". Niedawno ponownie zainteresowała się nimi prokuratura.

"Pokazał pewne zjawisko"

Do słów Romana Giertycha odniósł się wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Jak tłumaczył, mecenas "starał się pokazać zjawisko rozdrobnienia kandydatów, głównie po prawej stronie sceny politycznej, którzy mieli prawo wskazywania swoich przedstawicieli do komisji wyborczych". – Nie chodzi o to, żeby kogoś obrażać – podkreślił.

– Roman Giertych wielokrotnie jako polityk, ale także jako adwokat, podnosił trudne sprawy, z którymi kierowali się do niego obywatele. Stał się adwokatem wszystkich tych, którzy dostrzegają nieprawidłowości w wyborach. Porównania, czasami bardzo barwne, czasami przejaskrawione, miały na celu pokazanie pewnego zjawiska, które wszyscy widzieliśmy – skomentował Myrcha na antenie RMF FM.

Giertych nie odpuszcza

Roman Giertych domaga się przeliczenia wszystkich głosów oddanych w drugiej turze wyborów prezydenckich. Twierdzi, że PiS dopuściło się systemowego fałszerstwa na rzecz Karola Nawrockiego.

Mecenas wysłał do Sądu Najwyższego protest wyborczy, a także udostępnił w sieci wzór protestu, który został wielokrotnie powielony, często z jego numerem pesel (tzw. giertychówki).

