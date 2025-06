Pomniki w skali makro

Będzie wyższy od pomnika Chrystusa Króla w Świebodzinie oraz najbardziej rozpoznawalnej tego typu budowli, czyli pomnika Jezusa Chrystusa w Rio De Janeiro. We wsi Konotopie (kujawsko-pomorskie) powstaje wysoki na 55 metrów pomnik Matki Boskiej. W odległości 35 km od Torunia, obok drogi krajowej nr 10 prowadzącej do Warszawy, ruszyła budowa statuy. Inicjatorem i fundatorem jest Roman Karkosik, jeden z najbogatszych Polaków, który mieszka w pobliskim Kikole. W roku 2024 Karkosik i jego żona kolejny raz znaleźli się w rankingu 100 najbogatszych Polaków, przygotowanym przez „Wprost”. Siedemdziesięciotrzylatek zajął 46. miejsce, a majątek małżonków wyceniono na 1,7 mld zł. Karkosik pierwsze kroki w biznesie stawiał w latach 70., gdy otworzył bar w Czernikowie. W 1989 r. rozpoczął produkcję przewodów i kabli. Firma działa nadal. W 1991 r. wszedł na rynek tworzyw sztucznych, produkując butelki typu PET do napojów. Od 1993 r. razem z żoną inwestują na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Powszechnie znany jest jako właściciel spółek Alchemia, Boryszew i Impexmetal.

Praca wre