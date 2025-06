500 tys. podpisów w Sejmie w obronie religii i etyki w szkole

Projekt pod nazwą "Tak dla lekcji religii i etyki w szkole” został opracowany przez Instytut Ordo Iuris dla Stowarzyszenia Katechetów Świeckich. "Szkoła powinna wychowywać, a nie być przestrzenią ideologicznych eksperymentów” – podkreślają autorzy obywatelskiego projektu ustawy.

Zgodnie z tą propozycją, uczniowie we wszystkich typach szkół – od przedszkoli po szkoły ponadpodstawowe – mieliby obowiązek uczestnictwa w dwóch godzinach religii lub etyki tygodniowo. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą władz kościelnych, wymiar ten mógłby zostać ograniczony do jednej godziny. Przepisy nie obejmowałyby jedynie placówek dla dorosłych.

Rodzice lub uczniowie pełnoletni zobowiązani byliby do składania deklaracji wyboru pomiędzy religią a etyką do 10 lipca każdego roku. Projekt zakłada również możliwość uczestnictwa w obu zajęciach. Nowe rozwiązania miałyby obowiązywać zarówno w szkołach publicznych, jak i niepublicznych oraz prywatnych.

W myśl projektu, oceny z religii lub etyki miałyby znajdować się na świadectwach szkolnych, wpływać na promocję do kolejnej klasy oraz być wliczane do średniej ocen.

Autorzy ustawy zwracają uwagę, że zmiany wprowadzone przez minister edukacji Barbarę Nowacką w rozporządzeniu z 14 kwietnia 1992 roku ograniczają młodzieży możliwość rozwoju w zgodzie z wyznawanymi przez dużą część społeczeństwa wartościami.

Niepokój posłów

Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, skupiający w obecnej kadencji 52 posłów i senatorów, wyraził głębokie zaniepokojenie działaniami Rządu, w tym Ministra Edukacji Narodowej, polegającymi na ograniczaniu prawa obywateli polskich w dostępie do nauczania religii lub etyki w placówkach oświatowych – czytamy w przesłanym KAI stanowisku tego gremium. Zespół wzywa do przeciwstawiania się wszelkim próbom ograniczania tych praw. "Ludzie wierzący nie mogą wstydzić się swojej wiary. O wolność i przysługujące obywatelom prawa należy walczyć wszelkimi dostępnymi środkami i będziemy to czynić" – brzmi stanowisko parlamentarzystów.

