"Absurdalne". Trump zareagował na zapowiedź Muska

W piątek Elon Musk opublikował na platformie X sondę, w której zapytał internautów, czy opowiadają się za utworzeniem nowej partii politycznej. Oddano 1 248 856 głosów. "Tak" odpowiedziało 65,4 proc., zaś "nie" – 34,6 proc. "Stosunkiem dwa do jednego chcecie nowej partii politycznej i będziecie ją mieć!" – oświadczył w sobotę amerykański miliarder południowoafrykańskiego pochodzenia. "Jeśli chodzi o doprowadzanie naszego kraju do bankructwa poprzez marnotrawstwo i korupcję, żyjemy w systemie monopartyjnym, a nie w demokracji" – stwierdził.

"Dziś powstaje Partia Amerykańska, aby zwrócić wam wolność" – dodał.

Trump odgryza się Muskowi. "Wykoleja się"

– Myślę, że to jest absurdalne, by tworzyć trzecią partię – ocenił Donald Trump. – Od zawsze mieliśmy system dwupartyjny. Utworzenie trzeciej partii jedynie wywołuje zamieszanie. [Musk – przy. red.] może mieć z tym dobrą zabawę, ale uważam, że to absurdalne – powiedział prezydent USA w rozmowie z dziennikarzami przed odlotem do Waszyngtonu z New Jersey.

We wpisie na platformie Truth Social Trump przyznał, że jest "zasmucony", obserwując jak Musk się "wykoleja". Napisał, że w ciągu ostatnich pięciu tygodni właściciel Tesli, SpaceX i platformy X stał się "w zasadzie wrakiem".

Kłótnia Muska z Trumpem. O co poszło?

Pod koniec maja Elon Musk ogłosił zakończenie swojej pracy w administracji Donalda Trumpa. Celem utworzonego specjalnie dla miliardera Departamentu ds. Efektywności Rządu (DOGE) było ograniczenie wydatków federalnych i poprawa funkcjonowania amerykańskiej biurokracji. Musk poinformował o swojej rezygnacji dzień po tym, jak po raz pierwszy publicznie skrytykował ustawę budżetową forsowaną przez administrację prezydenta USA.

Według Donalda Trumpa, Elon Musk krytykuje ustawę budżetową, ponieważ ta obetnie dopłaty do pojazdów elektrycznych.

