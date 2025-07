Referendum ws. nielegalnej migracji. Błaszczak: Potrzebujemy więcej podpisów

Podczas niedzielnej konferencji prasowej na polsko-niemieckim przejściu granicznym w Rosówku (woj. zachodniopomorskie), Jarosław Kaczyński oświadczył, że Prawo i Sprawiedliwość zebrało już ponad pół miliona podpisów pod wnioskiem o referendum ws. nielegalnej migracji. Podkreślił, że to nie koniec zbierania podpisów. Niebawem wniosek zostanie złożony.

– Referendum [w sprawie polityki migracyjnej – przy. red.] jest potrzebne. Ludzie powinni się wypowiedzieć – oznajmił prezes PiS.

Błaszczak: Trzeba zatrzymać zagrożenie

W trakcie piątkowej konferencji prasowej szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zaapelował o większe zaangażowanie w proces zbierania podpisów pod referendum.

– Żeby zatrzymać zagrożenie związane właśnie z paktem migracyjnym, Prawo i Sprawiedliwość od miesięcy zbiera podpisy pod obywatelskim referendum w tej sprawie. Mamy już 500 tysięcy podpisów […] które umożliwiają złożenie tego wniosku, natomiast uważamy, że trzeba tych podpisów zebrać więcej, mając świadomość tego, że pewnie rząd Donalda Tuska i jego reprezentanci w Państwowej Komisji Wyborczej będą kwestionować te podpisy – powiedział były minister.

– Będziemy prezentować na mapie miejsca, w których te podpisy będą zbierane, a więc będzie to internetowa mapa pokazująca, gdzie danego dnia można taki podpis złożyć. Wychodzimy z założenia takiego, że tylko w ten sposób możemy zatrzymać zagrożenie w postaci paktu migracyjnego – dodał.

Bosak przeciwko pomysłowi PiS

Przeciwko propozycji referendum ostro wypowiada się Krzysztof Bosak z Konfederacji.

"Opowiadanie o referendum ws. imigracji przez PiS to jest tylko marketing polityczny. Już było jedno referendum w tej sprawie, zrobione gdy rządzili, co nie przeszkodziło im prowadzić skrajnie proimigracyjnej polityki na rynku pracy w tym samym czasie!" – skomentował na platformie X wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Poseł Konfederacji nawiązał do referendum, które odbyło się 15 października 2023 r., wraz z wyborami parlamentarnymi. Jedno z pytań brzmiało: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

Czytaj też:

Strażnik lekko ranny podczas interwencji wobec agresywnych migrantów

Czytaj też:

Problem z imigracją. Bosak wskazał "jedyne remedium"