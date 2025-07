Bodnar napisał do prezydenta. "Podważa Pan kwintesencję wartości europejskich"

– Niedawno jeden człowiek powiedział do mnie bardzo brutalnie: "wie pan, dlaczego w Polsce jest tyle zdrady i warcholstwa bezczelnego? Ponieważ dawno nikogo nie powieszono za zdradę". To straszne, ale w tych słowach jest prawda – powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Otwartej Konserwy, Nowego Ładu i Klubu Jagiellońskiego. Słowa te padły w kontekście sytuacji w polskim sądownictwie.

Duda stwierdził też, że być może część sędziów będzie musiała zostać usunięta z zawodu, bez prawa do stanu spoczynku. – Jeżeli zaangażowana politycznie część środowiska sędziowskiego nie opamięta się i nie zrobi samoresetu, to skończy się na tym, że trzeba będzie wszystkich tych ludzi wyrzucić ze stanu sędziowskiego, bez prawa do stanu spoczynku. Być może przyjdzie w końcu taki dzień, że trzeba będzie to zrobić – zaznaczył Andrzej Duda.

Bodnar napisał list do prezydenta RP

W odpowiedzi minister sprawiedliwości Adam Bodnar wystosował list. "Skierowałem dziś do Prezydenta RP Andrzeja Dudy list w reakcji na niedawne słowa, które, w moim przekonaniu, nigdy nie powinny paść z jego ust" – poinformował polityk. Minister zarzuca prezydentowi, że ten podważa fundamentalne zasady konstytucyjne, w tym niezależność sądownictwa. Jak podkreśla Bodnar, "dziwić może, że najwyższy strażnik Konstytucji RP drwi z tej podstawowej zasady ustrojowej".

Szef MS przekonuje, że słowa przywódcy "wprost podważają przysługujące sędziom uprawnienia, będące gwarantem ich niezależności". Adam Bodnar stwierdza, że to kontynuacja wieloletniego ataku na sądy, zapoczątkowanego w latach 2016–2023, który prezydent firmował swoimi podpisami pod ustawami niszczącymi niezależność sądów. "Skutkiem jest kryzys w wymiarze sprawiedliwości oraz narastająca niepewność oraz brak bezpieczeństwa prawnego obywateli" – pisze minister.

Adam Bodnar przekonuje, że prezydent Duda "podważa kwintesencję wartości europejskich – rządy prawa i niezależność sądownictwa".

