Tusk o słowach Dudy: Puściłem sobie cały ten wywiad, bo nie wierzyłem

– Niedawno jeden człowiek powiedział do mnie bardzo brutalnie: "wie pan, dlaczego w Polsce jest tyle zdrady i warcholstwa bezczelnego? Ponieważ dawno nikogo nie powieszono za zdradę". To straszne, ale w tych słowach jest prawda – powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Otwartej Konserwy, Nowego Ładu i Klubu Jagiellońskiego. Słowa te padły w kontekście sytuacji w polskim sądownictwie.

Duda mówił o "wieszaniu za zdradę". Tusk: To było tak niebywałe, że myślałem, że to manipulacja

Wypowiedź prezydenta skomentował w czwartek premier Donald Tusk podczas powrotu samolotem z Rzymu, gdzie uczestniczył w konferencji dotyczącej powojennej odbudowy Ukrainy.

To było tak niebywałe, że szczerze powiedziawszy, jak zobaczyłem gdzieś w telefonie, bo to wszędzie było obecne, to puściłem sobie cały ten wywiad, bo nie wierzyłem. Myślałem, że to jest manipulacja, albo że wyjęte z kontekstu – powiedział premier w rozmowie z dziennikarzami.

– To, że aż takie myśli przychodzą panu prezydentowi Dudzie do głowy, to świadczy o tym, że w złej kondycji kończy swoją prezydenturę. W złej kondycji psychicznej – dodał Tusk.

Jego zdaniem "to było po prostu bardzo paskudne i wyjątkowo niemądre". – Tak naprawdę nie do wytłumaczenia. Szkoda, wolałbym, żeby prezydent kończył w lepszym stylu – ocenił szef rządu.

Prezydent o sędziach: Być może trzeba będzie ich wszystkich wyrzucić

Andrzej Duda w tym samym wywiadzie stwierdził również, że "jeżeli to środowisko (sędziowskie – red.) m.in. nie opamięta się i nie zrobi samo resetu, to skończy się na tym, że trzeba będzie wszystkich tych ludzi wyrzucić ze stanu sędziowskiego, bez prawa do stanu spoczynku (...). – Być może przyjdzie wreszcie taki dzień, że trzeba będzie po prostu to zrobić – dodał.

Krytycy prezydenta podnoszą, że art. 180 konstytucji gwarantuje sędziom nieusuwalność.

Czytaj też:

Tusk o Dudzie: Przepraszam za to słowo, ale innego nie znajduję