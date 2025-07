"Nie można dłużej milczeć". Wydawca Raportów Pileckiego zwrócił się do Brauna

W czwartek Łukasz Jankowski z Radia Wnet przerwał wywiad z Grzegorzem Braunem po tym jak ten stwierdził, że "Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fejk". – Kto o tym mówi, ten zostanie oskarżony o straszne rzeczy, odsądzony od czci i wiary – dodał. Europoseł przekonywał też, że Muzeum Auschwitz-Birkenau oferuje "przekaz pseudohistoryczny" i rzekomo uniemożliwia badanie komór gazowych.

Grzegorz Braun: Wątła hipoteza

W poniedziałek Braun był gościem na kanale YouTube Jana Pospieszalskiego, gdzie powrócił temat niemieckiego obozu koncentracyjnego. – Dopytam: czy twierdzisz, że w obozie koncentracyjnym Auschwitz i Auschwitz-Birkenau nie było komór gazowych? – zapytał gospodarz.

– Stwierdzam, że hipoteza ich istnienia, w tym i w szeregu innych miejsc, jest hipotezą wątłą, nieopartą na faktach zweryfikowanych zgodnie ze standardami warsztatu historyczno-naukowego i dla mnie osobiście ta hipoteza z biegiem lat jest coraz mniej przekonująca – odparł Braun.

Braun powiedział, że były trzy Raporty Witolda Pileckiego – dwa pisane w latach wojny i jeden po wojnie, i że komory gazowe były tylko w tym trzecim.

Całość programu dostępna na YouTube Pospieszalskiego w odcinku 111. Rozmowa trwała blisko dwie godziny. Grzegorz Braun pozostał przy swojej teorii.

Wydawca Raportów Pileckiego: Kłamie ws. komór gazowych

Tymczasem głos postanowił zabrać wydawca Raportów Witolda Pileckiego. Do wpisu na Facebooku załączył zdjęcia oryginalnych tekstów raportów rotmistrza Pileckiego z II Wojny Światowej.

"Są takie sytuacje w których po prostu nie można dłużej milczeć" – wskazano na początku postu, a następnie odniesiono się do trzech przedstawionych i rozwiniętych przez lidera Korony Polskiej twierdzeń. W wpisie przytoczony cytaty polityka z programu u Pospieszalskiego.

"Grzegorz Braun w dniu wczorajszym, w rozmowie z Jan Pospieszalski powtórzył i rozwinął swoje kłamstwa dot. rzekomego nieistnienia komór gazowych w obozach Auschwitz" – napisał wydawca.

Trzy Raporty

Pierwsza kwestia dotyczy ilości raportów. "1. Grzegorz Braun twierdzi, że mamy 3 Raporty Witolda Pileckiego – dwa pisane w latach wojny i jeden po wojnie.

Jest to prawda, choć nie są to rozbieżne teksty. Mamy Raport z 1945 r. (najdłuższy, najbardziej rozbudowany), Raport W – z 1943 r. (ok. 1/3 długości raportu z 1945 r.) oraz Raport Teren S – jedna strona maszynopisu dot. pracy konspiracyjnej szpitala.

Raport z 1945 r. jest rozwinięciem i uszczegółowieniem tego co przekazywał zwięźlej Raport W z 1943 r" – czytamy.

Wszystkie opublikowane

Dalej argumentuje w przedmiocie oryginalnego raportu. "2. Grzegorz Braun twierdzi, że do tej pory nie opublikowano Raportu, którego oryginał "podobno" spoczywa w londyńskim archiwum.

Cytat: «do tej pory nie opublikowano oryginału tego raportu, do tej pory znamy ten raport w odpisach, a oryginał podobno spoczywa w londyńskim archiwum».

Od grudnia 2016 roku Raporty są dostępne między innymi dzięki niniejszemu wydaniu, a także w opracowaniach kilku innych wydawnictw. Przed 2016 rokiem raport również ukazywał się w publikacjach historyków, a wszystkie teksty były także dostępne w internecie.

Niniejsze wydanie to idealny przedruk maszynopisu z muzeum w Londynie – każda kropka, pauza, zostały przeliczone, przekreślenie, błąd – odnotowane.

Skany maszynopisu z Londynu mam na swoim komputerze. Nie opłaciłem licencji na ich publikację w oryginale, ale każdy może od Studium Polski Podziemnej (bo tak nazywa się londyńskie archiwum) te materiały otrzymać. Koszt jest liczony za stronę – całość skanów w 2016 roku był to koszt ok. 1-2 tys. złotych. Nawet dziś kupienie skanu kilku stron nie będzie nadwyrężało budżetu żadnego niedowiarka. Nie ma tutaj nic ukrytego” – pisze wydawca.

Komory gazowe

Wreszcie rzecz trzecia – komory gazowe. "3. Grzegorz Braun twierdzi, że w Raportach Witolda Pileckiego z czasów II Wojny Światowej nie ma mowy o komorach gazowych.

Cytat: «Pilecki, autor tych raportów pisanych w latach wojny jeszcze nic o komorach gazowych nie wie», »Rotmistrz Pilecki wspomniany nie jest świadkiem naocznym i w jego raportach wojennych, powtarzam, żadnych komór gazowych nie ma. One się pojawiają po wojnie.»

Jest to KŁAMSTWO. O komorach gazowych, gazowaniu ludzi, testach pierwszego gazowania na sowieckich jeńcach oraz szczegółach postępowania jest wiele właśnie w "Raporcie W" z 1943 roku.

Wprost jest tam także użyta fraza "kamera gazowa" (prawdopodobnie z niem. Kammer – komora).

W Raporcie Teren S z 1943 r. również jest wspomniane o wywożeniu do gazu, mimo że to tylko jedna strona maszynopisu. Do tego posta załączam konkretne strony z książki" – czytamy.

"Nie przeczytał Pan Raportów uważnie"

"Pan Braun kończy swoje wywody polecając Raporty bacznej lekturze. Przychylam się do tej porady i kieruję ją szczególnie w stronę Pana Brauna.

Panie Braun: Nie przeczytał Pan Raportów uważnie, jeśli głosi Pan takie słowa. Przekazuje Pan słuchaczom nieprawdę na temat Raportów Witolda Pileckiego.

Swoimi słowami nie tylko szarga i obraża Pan pamięć bohatera jakim był Witold Pilecki, ale także deprecjonuje Pan poświęcenie wszystkich (czasem nawet nieznanych z nazwiska) bohaterów którzy działali w konspiracji w Auschwitz, nierzadko oddając swoje życie za to, by ujawnić prawdę o nazistowskich zbrodniach w obozie.

Do wszystkich słuchaczy wypowiedzi Grzegorza Brauna mogę skierować jedną poradę – nie wierzcie ślepo w to co mówi, nie zakładajcie że jest dobrze obeznany w każdym temacie. Raporty Witolda Pileckiego to nie jedyny temat w którym p. Braun powtarza bzdury. Jest także wiele innych dziedzin w których wygląda to podobnie. Warto zadać sobie trud weryfikacji, bo spotykane w dyskusjach przekonanie osób o szczególnej wiedzy tego człowieka to mit poparty brakiem krytycznej weryfikacji źródeł – sami zobaczcie jak duże przekłamania są w sprawie Raportów" – pisze wydawca.

