Zmieniają się wakacyjne zwyczaje mieszkańców tego kraju

ich zwyczajów, zachowań i preferencji, które niejedną osobę z wielkiego ośrodka, która przypadkiem trafiła w to samo miejsce wypoczynku co oni, doprowadzała do rozpaczy, a nierzadko do ostateczności w postaci wpisu w mediach społecznościowych.

W tym roku jednak okazuje się, iż zwyczaje januszów i ich grażyn się zmieniają. Już nie zapaskudzają nadmorskich plaż i wydm, nie ociekają tłuszczem ze smażonego dorsza ani nie śmierdzą piwskiem z promki 12 + 12 w biedrze. W tym roku częściej spędzają wakacje za granicą, gdzie zabierają ze sobą ten nieszczęsny polski mindset.