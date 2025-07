Gorzki posmak drożyzny

Światowy Dzień Czekolady – obchodzony co roku 7 lipca – tym razem wcale nie był radosnym świętem. Ceny tego słodkiego przysmaku wciąż bowiem rosną. I jeśli ten trend się utrzyma, to tabliczka czekolady (i to nawet zwykłej, tradycyjnej, mlecznej) stanie się produktem luksusowym. W niektórych sklepach najzwyklejsze produkty popularnych producentów potrafią już kosztować ponad 8 zł, a w przypadkach niektórych gorzkich czekolad (z wysoką zawartością kakao) etykiety na supermarketowych półkach pokazują już niekiedy ceny dwucyfrowe. Słodki towar stał się nagle na tyle ekskluzywny, że pracownicy niektórych supermarketów w Warszawie, aby walczyć z plagą kradzieży czekolady, pakują każdą tabliczkę prestiżowego smakołyku w osobne antykradzieżowe opakowania (tego samego typu jak w przypadku niektórych produktów elektronicznych).