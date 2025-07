Miasto ojca Mateusza i prokuratora Szackiego

Budowla swoimi rozmiarami nieznacznie tylko ustępowała Wawelowi, do którego zresztą wizualnie w czasach największej świetności była podobna

Większość badaczy skłania się do tezy, że nazwa „Sandomierz” ma swój źródłosłów w prasłowiańskim imieniu Sędzimir. Są jednak i tacy, którzy sądzą, że nazwa pochodzi od miejsca, gdzie San do Wisły domierza, czyli uchodzi. I rzeczywiście San wpada do Wisły niedaleko Sandomierza, a konkretnie w Dąbrówce Pniowskiej. Nie jest tylko polska specyfika, że w tzw. widłach rzek od najdawniejszych czasów lokowano nie tylko ludzkie osady, lecz także obiekty o charakterze militarnym – by wspomnieć o twierdzach w Dęblinie, Modlinie czy Wisłoujściu. Nic dziwnego, że w takim właśnie miejscu, w pobliżu ujścia Sanu, powstał jeden z najsławniejszych grodów Rzeczypospolitej.