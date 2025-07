"Wulgarna i brutalna". Doradca prezydenta o "Babci Kasi"

W sobotę w 80 miastach na terenie całej Polski odbyły się pikiety, organizowane lub współorganizowane przez Konfederację, pod hasłem "Stop imigracji!".

W Warszawie na ulice wyszli również kontrmanifestanci, głównie z Koalicji Antyfaszystowskiej. Mieli ze sobą transparenty "migranci mile widziani" i wznosili okrzyki "żaden człowiek nie jest nielegalny" oraz "Polska wolna od faszyzmu". Nie obyło się bez incydentów. W pewnym momencie doszło do "starcia" Katarzyny Augustynek, znanej jako "Babcia Kasia", z funkcjonariuszami policji. Ostatecznie mundurowi wynieśli aktywistkę z miejsca gromadzenia się uczestników protestu przeciwko migracji.

Poboży: Przestańmy mówić z taką sympatią o Augustynek

Do sytuacji odniósł się na antenie Polsat News doradca prezydenta Andrzeja Dudy, Błażej Poboży.

– Widziałem całą interwencję policji wobec Katarzyny Augustynek, która nie jest żadną Babcią Kasią. Przestańmy z taką sympatią mówić o jednej z najbardziej wulgarnych, brutalnych aktywistek – powiedział.

– Dobrze, że interwencja miała taki profesjonalny charakter – dodał przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego.

Ostra wymiana zdań ze Szczerbą

Błażej Poboży nawiązał również do składu gości w studiu. – Dziwię się, że biorąc pod uwagę agendę dzisiejszego programu, Koalicja Obywatelska oddelegowała twarz najbardziej skrajnej polityki w tym obszarze, czyli pana Szczerbę – stwierdził.

– Nikt do nas nikogo nie deleguje, to my zapraszamy – odpowiedział prowadzący Bogdan Rymanowski.

– W takim razie szanuję prowokację pana redaktora, że w temacie migracyjnym zaprasza pan posła Szczerbę, który jest twarzą chyba najgorszych działań z tamtego okresu – zaznaczył Poboży, nawiązując do kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią.

Na jego słowa zareagował europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. – Niech pan nie kłamie – wtrącił.

– W momencie, gdy mierzyliśmy się z operacją hybrydową prowadzoną przeciw Polsce, gdy podejmowaliśmy jako MSWiA starania na rzecz wzmocnienia granicy, politycy KO głosowali przeciw zaporze i urządzali żenujące happeningi, niewiele różniące się od dzisiejszych występów Babci Kasi, tylko może forma jest inna – stwierdził doradca prezydenta.

Z jego stanowiskiem nie zgodził się Szczerba. – Pan Poboży ma niestety bardzo krótką pamięć. Jako kumpel Piotra Wawrzyka, koleżka Edgara Kobosy od łapówek... – ripostował polityk KO.

– Proszę zdyscyplinować posła Szczerbę, który, jak mu się wypomina jego żenujący występ przy granicy, od razu się wewnętrznie buntuje. Te śpiwory i drożdżówki będą się panu do końca życia przypominały – ripostował Błażej Poboży.

Czytaj też:

Manifestacje przeciw imigracji. Jest komunikat policjiCzytaj też:

Awantura w studiu. Poszło o migrantów i słowa kardynała