Manifestacje przeciw imigracji. Jest komunikat policji

W pikietach organizowanych lub współorganizowanych przez Konfederację wzięli udział m.in. kibice piłkarscy, którzy w wielu miejscach pomimo wzajemnych animozji, protestowali wspólnie.

Incydent z "Babcią Kasią" w Warszawie

Jeszcze przed wydarzeniami, liderzy Konfederacji zapewniali, że nie chcą straszyć Polaków imigrantami, lecz przestrzegać przed popełnieniem błędu Niemiec, Szwecji czy Wielkiej Brytanii, czyli państw Zachodu, które zgodziły się na masową migrację, a dziś borykają się ze zwiększoną przestępczością, w tym na tle seksualnym.

W Warszawie na ulice wyszli również kontrmanifestanci, głównie z Koalicji Antyfaszystowskiej. Mieli ze sobą transparenty "migranci mile widziani" i wznosili okrzyki "żaden człowiek nie jest nielegalny" oraz "Polska wolna od faszyzmu". Nie obyło się bez incydentów. W pewnym momencie doszło do "starcia" Katarzyny Augustynek, znanej jako "Babcia Kasia", z funkcjonariuszami policji. Ostatecznie mundurowi wynieśli aktywistkę z miejsca gromadzenia się uczestników protestu przeciwko migracji.

Policja publikuje dane. Doszło do zatrzymań

Komunikat w sprawie sobotnich wydarzeń opublikowała policja.

"19 lipca br. na terenie całego kraju odbyło się 110 zgromadzeń, podczas których Policja czuwała nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników" – czytamy we wpisie na portalu X.

Jak poinformowano, do działań skierowano ponad 4 200 policjantów.

"Na terenie kraju odnotowano: 12 zdarzeń, które będą podlegały ocenie pod kątem wyczerpania znamion przestępstw, 117 wykroczeń, oraz kilka incydentów zarejestrowanych w mediach społecznościowych, które są analizowane. 7 osób zostało zatrzymanych, m.in. za przestępstwa narkotykowe, naruszenia przepisów prawa lotniczego czy zakłócanie porządku publicznego" – informuje Polska Policja, która podkreśla, że czynności prowadzą jednostki terenowe, zgodnie z właściwością miejscową.

"To był intensywny czas dla policji – zrobiliśmy wszystko, by ten dzień przebiegł spokojnie i aby każdy mógł skorzystać ze swojego konstytucyjnego prawa do wyrażania poglądów" – czytamy w komunikacie.

"Pomimo kilku incydentów, zgromadzenia przebiegły bezpiecznie i bez poważniejszych zakłóceń" – dodają mundurowi.

