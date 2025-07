"Szykują się". Czarnek: Mamy sygnały z Polski 2050 i PSL

W poniedziałek wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, poinformował, że do rekonstrukcji rządu dojdzie w środę i w czwartek. Na razie wiadomo, że będą dwa duże resorty: jeden odpowiedzialny za gospodarkę, drugi za energetykę.

W poniedziałek liderzy koalicji spotkali się w willi premiera przy ul. Parkowej w Warszawie. Oprócz Donalda Tuska to Szymon Hołownia, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz Paweł Śliz z Polski 2050, Włodzimierz Czarzasty i Krzysztof Gawkowski z Lewicy oraz Władysław Kosiniak-Kamysz i Piotr Zgorzelski z PSL.

Opozycja krytykuje rządzących, wskazując, że zamiast poważnymi sprawami, w dużej mierze zajmuje się bardziej sobą – stanowiskami i posadami poszczególnych polityków i osób związanych z partiami koalicji.

Czarnek: Panika w koalicji

Zdaniem posła PiS Przemysława Czarnka, w koalicji rządzącej panuje panika, a wielu polityków Polski 2050 i PSL już szuka dla siebie miejsc na listach innych partii.

– Rekonstrukcja czegoś, co i tak przestało funkcjonować już jakiś czas temu, bo tylko na starcie funkcjonowało i to w sposób bardzo brutalny, ma znikome znaczenie. Albo i żadnego znaczenia. W związku z tym, czekamy na to – bez żadnych emocji. Wydaje się, że tam w środku buzuje nieprawdopodobnie – powiedział.

Były minister edukacji narodowej stwierdził, że do PiS dochodzą sygnały z Polski 2050, PSL-u i Lewicy mówiące o szykowaniu się obozu rządzącego "do upadku".

– Szukają sobie tylko miejsc, gdzie można by lądować – przy tym upadku – w sposób dość bezpieczny. Wszyscy wiedzą, że ten rząd upada, a rekonstrukcja jest tylko pewnego rodzaju reanimacją – wskazał Czarnek i dodała, że nie oczekuje od rekonstrukcji "niczego", ponieważ będzie ona obejmowała ludzi, którzy "nie mają żadnej legitymacji do rządzenia Polską".

