Kancelaria Nawrockiego bez Czarnka. Nowe ustalenia

"Rzeczpospolita" poinformowała na początku lipca, że stanowisko szefa KPRP ma objąć poseł PiS Zbigniew Bogucki. Sam zainteresowany nie potwierdził tych doniesień. Również otoczenia prezydenta elekta nie odniosła się do przekazów medialnych ws. obsady jednej z kluczowych funkcji w prezydenckiej administracji.

– Dopóki nie ma komunikatu ze strony prezydenta, to są tylko i wyłącznie spekulacje. To jest wyłączna prerogatywa prezydenta. To prezydent decyduje i to on będzie ogłaszał, kto będzie szefem i zastępcą szefa kancelarii – powiedział Bogucki.

Czarnek poza KPRP. Media ujawniają kulisy

Nowe światło na obsadę funkcji szefa Kancelarii Prezydenta RP rzucił "Newsweek". Tygodnik odsłonił kulisy rezygnacji z powołania na to stanowisko Przemysława Czarnka.

"Wersja oficjalna jest taka, że Karol Nawrocki postawił Przemysławowi Czarnkowi warunek: musi zrezygnować z partyjnej funkcji, jeśli ma być szefem Kancelarii Prezydenta" – czytamy. Na taką propozycję ze strony prezydenta elekta były szef resortu edukacji i nauki miał się nie zgodzić.

"Newsweek" wskazuje jednak, że prawdziwa przyczyna rezygnacji z powołania Przemysława Czarnka jest inna. "Przemek oczekiwał, że jego pozycja w KPRP nie będzie się ograniczać tylko do bycia szefem kancelarii, ale że będzie miał duże wpływy" – mówi informator tygodnika.

Media spekulują, że Karol Nawrocki nie chciał być "przyćmiony" przez wiceprezesa PiS, który – z racji sprawowanej funkcji – mógłby wysuwać się na czoło w nowym rozdaniu.

Pierwsze decyzje personalne Nawrockiego

Jak oficjalnie przekazał rzecznik Kancelarii Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz, który wcześniej pełnił analogiczną funkcję w Instytucie Pamięci Narodowej, w KPRP będą pracować m.in. poseł PiS Marcin Przydacz, który ma odpowiadać za sprawy międzynarodowe, a także dotychczasowy prezydencki minister Wojciech Kolarski, od lat współpracujący z Andrzejem Dudą.

Szefem Gabinetu Politycznego Prezydenta RP będzie natomiast Paweł Szefernaker, o czym poinformował sam Karol Nawrocki. Poseł PiS był szefem jego kampanii, która okazała się zwycięska.

Zastępcą Szefernakera ma być natomiast dotychczasowy dyrektor biura prezesa IPN Jarosław Dębowski.

Jak przekazał prezydent elekt, szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego zostanie prof. Sławomir Cenckiewicz, natomiast jego zastępcami – generałowie: Andrzej Kowalski i Mirosław Bryś.

