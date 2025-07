Skład kancelarii Nawrockiego ma być znany lada dzień. "Zacznie się wyścig do ucha prezydenta"

Na początku lipca prezydent elekt Karol Nawrocki przedstawił skład Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Szefem BBN został prof. Sławomir Cenckiewicz. Jego zastępcami będą generałowie Andrzej Kowalski i Mirosław Bryś.

Kto stanie na czele Kancelarii Prezydenta?

Według nieoficjalnych informacji "Gazety Wyborczej", Nawrocki lada dzień ma ogłosić skład Kancelarii Prezydenta. Jej szefem – wbrew wcześniejszym doniesieniom – nie zostanie były minister edukacji Przemysław Czarnek. Powodem ma być partyjny awans na wiceprezesa PiS.

"Najbliżsi pracownicy Nawrockiego mają trzy rodowody: partyjny, IPN i przyjaźni z prezydentem elektem. By pogodzić dwa z tych środowisk już teraz stworzono stanowisko zastępcy szefa gabinetu – taka praktyka nie była do tej pory stosowana. Paweł Szefernaker, poseł PiS i były wiceminister spraw wewnętrznych, jako szef gabinetu prezydenta będzie miał wiceszefa Jarosława Dębowskiego, zaufanego współpracownika Nawrockiego z IPN" – czytamy w "Wyborczej".

Wszyscy ludzie Nawrockiego

Gazeta zwraca uwagę, że za politykę międzynarodową w Pałacu będzie odpowiadał polityk PiS Marcin Przydacz. Natomiast rzecznikiem prezydenta jest Rafał Leśkiewicz, były rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej.

– Nie ma siły, żeby nie zaczął się wyścig o dostęp do ucha prezydenta. Zwłaszcza, że Nawrocki jest nowy w polityce, już zapowiada, że będzie wyjątkowo aktywny i każdy będzie chciał mieć w tym swój udział. Zwłaszcza ci, którzy rezygnują z posłowania, bo to bilet w jedną stronę. Musisz czekać do kolejnych wyborów, by wrócić, jeśli znudzi ci się kancelaria – powiedział w rozmowie z "GW" polityk PiS.

Dziennik odnotowuje, że Nawrocki w kilku wywiadach po zwycięstwie kreślił aktywną wizję swojej prezydentury. "Stawiał warunki szefowi MSZ w sprawie ambasadorów, zapowiadał działania legislacyjne, wysłał sygnały o współpracy na swoich warunkach i ustawił się w roli recenzenta rządu" – czytamy w artykule.

Nie Czarnek, ale Bogucki?

"Rzeczpospolita" napisała w ubiegłym tygodniu, że szefem Kancelarii Prezydenta nie zostanie Przemysław Czarnek, lecz Zbigniew Bogucki – poseł PiS, były wojewoda zachodniopomorski. Jego zastępcą ma być inny polityk PiS, Adam Andruszkiewicz – były prezes Młodzieży Wszechpolskiej i były wiceminister cyfryzacji, który odpowiadał za kampanię Karola Nawrockiego w internecie.

Według doniesień "Rz" PiS nie obsadzi wielu stanowisk w Kancelarii Prezydenta. Co więcej, wcale o to nie zabiega. – Pałac Prezydencki to nie jest specjalna władza. Kluczowych, istotnych i liczących się w polityce stanowisk jest tam kilka. Prawdziwa polityka to rząd. A my do władzy wrócimy. I tym jesteśmy zainteresowani – powiedział w rozmowie z gazetą ważny polityk partii Jarosława Kaczyńskiego.

