Sikorski o Cenckiewiczu: Zrobił karierę na opluwaniu lepszych od siebie

Na początku lipca prezydent elekt Karol Nawrocki przedstawił skład Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Szefem BBN został prof. Sławomir Cenckiewicz. Jego zastępcami będą generałowie Andrzej Kowalski i Mirosław Bryś.

Cenckiewicz szefem BBN. Sikorski rzuca ciężkie oskarżenia

Nominację dla Cenckiewicza skrytykował w piątek minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. – Przyszły szef BBN to człowiek, który zrobił karierę na opluwaniu lepszych od siebie – powiedział w RMF FM. Przyznał, że nie spodziewa się dobrej współpracy na linii MSZ-BBN.

Odnosząc się do przyszłej współpracy z nowym prezydentem, Sikorski pochwalił jego ostatnią wizytę w Brukseli i spotkanie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Ocenił, że była to dobra rozmowa.

Według szefa MSZ Nawrocki wygrał wybory na "emocjach ukrainosceptycznych", ale – jego zdaniem – jako prezydent musi brać pod uwagę zabieganie nie o elektorat, ale o interesy strategiczne Polski. Wyraził nadzieję, że to podejście zwycięży.

Nie Czarnek, ale Bogucki szefem Kancelarii Prezydenta?

Z najnowszych ustaleń "Rzeczpospolitej" wynika, że szefem Kancelarii Prezydenta nie zostanie Przemysław Czarnek, lecz Zbigniew Bogucki – poseł PiS, były wojewoda zachodniopomorski. Jego zastępcą ma być inny polityk PiS, Adam Andruszkiewicz – były prezes Młodzieży Wszechpolskiej i były wiceminister cyfryzacji, który odpowiadał za kampanię Karola Nawrockiego w internecie.

Według doniesień "Rz" PiS nie obsadzi wielu stanowisk w Kancelarii Prezydenta. Co więcej, wcale o to nie zabiega. – Pałac Prezydencki to nie jest specjalna władza. Kluczowych, istotnych i liczących się w polityce stanowisk jest tam kilka. Prawdziwa polityka to rząd. A my do władzy wrócimy. I tym jesteśmy zainteresowani – powiedział w rozmowie z gazetą ważny polityk partii Jarosława Kaczyńskiego.

Czytaj też:

Nawrocki postawił Czarnkowi warunki. "Dla mnie rzecz niemożliwa"