Nawrocki postawił Czarnkowi warunki. "Dla mnie rzecz niemożliwa"

W przestrzeni medialnej pojawiały się głosy, że szefem Kancelarii Prezydenta zostanie Przemysław Czarnek. Jednak najnowsze doniesienia wskazują na to, że były minister edukacji i nauki, a od niedawna wiceprezes PiS nie trafi do Pałacu Prezydenckiego.

– Te przymiarki rzeczywiście były przeróżne. Ja zawsze mówiłem, że to wcale nie jest prawda, że ja zostanę szefem Kancelarii Prezydenta. Żeby zostać szefem Kancelarii Prezydenta, trzeba zrezygnować z mandatu poselskiego, a z kolei warunkiem prezydenta Karola Nawrockiego na dzisiaj jest również rezygnacja ze wszystkich funkcji politycznych. To dla mnie jest rzecz, która jest niemożliwa do zrobienia – powiedział Przemysław Czarnek w Poranku Radia Wnet.

Polityk podkreślił, że ta sytuacja nie oznacza jednak końca współpracy z prezydentem. Czarnek zapewnił, że zamierza dalej wspierać Karola Nawrockiego.

– W mojej znakomitej rozmowie – nieprawda, że to była trudna rozmowa, to była świetna dwugodzinna rozmowa z prezydentem Karolem Nawrockim – rozważaliśmy różne koncepcje. Również i tę, że będę wspierał prezydenta tak jak to robiłem w kampanii wyborczej także jako poseł opozycyjny i wiceprezes partii PiS – kontynuował.

Według ustaleń dziennika "Rzeczpospolita", szefem Kancelarii Prezydenta będzie Zbigniew Bogucki, prawnik, poseł PiS, były wojewoda zachodniopomorski.

Nawrocki buduje kancelarię. O kim już wiemy?

Karol Nawrocki kompletuje swoją kancelarię. Szefem gabinetu prezydenta będzie poseł PiS Paweł Szefernaker, szef sztabu wyborczego Nawrockiego. Rzecznikiem prasowym głowy państwa zostanie Rafał Leśkiewicz, dotychczasowy rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej.

W zeszłym tygodniu Nawrocki ogłosił nowy skład kierownictwa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Na czele BBN stanie prof. Sławomir Cenckiewicz, były dyrektor Wojskowego Biura Historycznego. Jego zastępcami będą gen. Andrzej Kowalski, były szef Służby Wywiadu Wojskowego oraz gen. Mirosław Bryś, były szef Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Za sprawy międzynarodowe będzie odpowiadał poseł PiS Marcin Przydacz. Nawrocki zaprosił do współpracy także obecnego prezydenckiego ministra Wojciecha Kolarskiego.

