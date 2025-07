Kto zostanie szefem KPRP? Szefernaker zabrał głos

Na początku lipca prezydent elekt Karol Nawrocki przedstawił skład Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Szefem BBN został prof. Sławomir Cenckiewicz. Jego zastępcami będą generałowie Andrzej Kowalski i Mirosław Bryś.

Według nieoficjalnych informacji "Gazety Wyborczej", Nawrocki lada dzień ma ogłosić skład Kancelarii Prezydenta. Jej szefem – wbrew wcześniejszym doniesieniom – nie zostanie były minister edukacji Przemysław Czarnek. Powodem ma być partyjny awans na wiceprezesa PiS.

"Najbliżsi pracownicy Nawrockiego mają trzy rodowody: partyjny, IPN i przyjaźni z prezydentem elektem. By pogodzić dwa z tych środowisk już teraz stworzono stanowisko zastępcy szefa gabinetu – taka praktyka nie była do tej pory stosowana. Paweł Szefernaker, poseł PiS i były wiceminister spraw wewnętrznych, jako szef gabinetu prezydenta będzie miał wiceszefa Jarosława Dębowskiego, zaufanego współpracownika Nawrockiego z IPN" – informowała w środę "Wyborcza".

Szefernaker: To naturalne, że trwa dyskusja

Do kwestii obsady Kancelarii Prezydenta RP odniósł się w rozmowie na kanale Otwarta Konserwa Paweł Szefernaker, przyszły szef Gabinetu Prezydenta RP.

– Przemysław Czarnek byłby niezwykle dobrym szefem Kancelarii. Jaka będzie ostateczna decyzja – myślę, że w najbliższych dniach prezydent będzie o tym informował. Myślę, że tak – powiedział polityk Prawa i Sprawiedliwości.

– Jeszcze ponad 20 dni do zaprzysiężenia. To naturalne, że trwa dyskusja, jak kancelaria będzie wyglądać, jak zaplecze polityczne, także administracyjne będzie wyglądać – dodał.

Co z decyzją marszałka Hołowni?

Paweł Szefernaker odniósł się również do kwestii braku publikacji w Monitorze Polskim postanowienia marszałka Sejmu o zwołaniu Zgromadzeniu Narodowego.

– Decyzja marszałka Sejmu wchodzi w życie w dniu podjęcia tej decyzji – zaznaczył parlamentarzysta.

– Jestem przekonany, że to zostanie opublikowane, (...) mimo wszystko państwo funkcjonuje, państwo działa i jeżeli będą działali niezgodnie z prawem, to będzie po pierwsze duży problem dla nich, ze względu na to, że Polacy nie pozwolą na to, żeby ten rząd działał niezgodnie z prawem – powiedział Szefernaker. Odnosząc się do oponentów, stwierdził: "mają coraz większe poczucie, że to będzie dla nich dużym problemem politycznym na przyszłość".

