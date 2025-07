W czwartek (17 lipca) ukazał się pierwszy odcinek z serii "Bliskie spotkania trzeciego stopnia" na kanale Ryszarda Czarneckiego na YouTube. Doświadczony polityk zamierza dzielić się z internautami swoją wiedzą z obszaru spraw zagranicznych.

Polska w UE

Gościem najnowszego odcinka był wiceszef PiS i były minister Przemysław Czarnek. Politycy rozmawiali o Unii Europejskiej, jej genezie i obecnym kierunku, w którym podąża. Przekształcenie jej w superpaństwo, do czego dążą obecne brukselskie elity, może oznaczać jej koniec.

– Unia Europejska nie powstała tylko po to, aby zatrzymać pochód komunizmu w Europie, ale przede wszystkim po to, aby sama Europa się nie zabijała (...) To wojna, która zakończyła się w 1945 roku skłaniała do tego, aby (...) się ludzie nie zabijali. Później przerodziła się w Europejską Wspólnotę Gospodarczą, czyli obszar robienia wspólnych interesów dla dobrobytu wszystkich – powiedział Przemysław Czarnek.

– Trzeba w świadomości Polaków zmienić myślenie o Unii. UE nie jest naszą ojczyzną, żadną wartością, o którą trzeba dbać. Unia jest miejscem, które mamy wykorzystać dla interesów państwa polskiego (...) Nam wmawiano, że mamy być przede wszystkim lojalni wobec Unii i wiarygodni w oczach unijnych partnerów (...) Trzeba każdego dnia robić bilans zysków i start, żeby zobaczyć, w którym momencie starty będą ewentualnie wyższe niż zyski – dodał polityk PiS.

Czarnek tłumaczył, że obecny okres dla Polski jest ogromną szansą rozwojową. Mamy szansę na dogonienie Niemiec i stanie się jednym z ważniejszych państw w regionie, a nawet na kontynencie.

– Musimy uwierzyć w siebie i spolonizować Polaków. Jest w naszym społeczeństwie część Polaków, którzy mają kompleksy na punkcie polskości, które przeradzają się w ojkofobię – podkreślił poseł PiS.

