Czarnek na śmiertelnym wirażu

"My jesteśmy na wirażu, i to na takim wirażu, który jest na zjeździe z góry, i to jeszcze po deszczu. Ten wiraż z jednej strony jest śmiertelnie niebezpieczny, bo jeśli nie wejdziemy w niego dobrze, to wypadniemy z niego i zginiemy. Naprawdę dzisiaj mamy śmiertelne niebezpieczeństwo". Wygłaszanie tego rodzaju analiz nawet w zamkniętym gronie dowódców wojskowych byłoby ekstrawagancją. Podczas prawdziwej wojny politycy raczący radiową publiczność zapewnieniami o śmiertelnym niebezpieczeństwie i perspektywach wspólnego zgonu na wyimaginowanym zakręcie śmierci mogliby być oskarżeni o defetyzm i panikarstwo.