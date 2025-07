"Cynik, hipokryta, kłamca". Szłapka zarzuca Bąkiewiczowi zdradę

Prokurator regionalna w Szczecinie przekazała gorzowskiemu prokuratorowi polecenie przedstawienia Robertowi Bąkiewiczowi zarzutu znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej przy granicy polsko-niemieckiej w Słubicach, o czym poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie zostało wszczęte 30 czerwca w związku z wydarzeniami, które miały miejsce na przejściu granicznym w Słubiach dzień wcześniej.

Za znieważenie funkcjonariusza grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat.

Szłapka: Bąkiewicz jest marionetką PiS

Do działalności Roberta Bąkiewicza odniósł się na antenie Polsat News rzecznik rządu, Adam Szłapka.

– Bąkiewicz to cynik, hipokryta, kłamca. To osoba, która funkcjonuje w życiu publicznym i w ogóle jakimikolwiek zawodowym tylko dlatego, że jest marionetką PiS-u – powiedział polityk Koalicji Obywatelskiej.

Zdaniem Szłapki, Bąkiewicz wykonuje polecenia PiS. – Dostał zlecenie od nich, wcześniej dostawał kasę i sieje dezinformację, zamęt – powiedział gość Polsat News.

Rzecznik rządu: To obrzydliwa postać

Jak stwierdził rzecznik rządu, "PiS-owi pasuje to z punktu widzenia politycznego".

– Ale i dezinformacja, i zamęt nie jest tylko w interesie PiS-u. Jest też w interesie na przykład Kremla – powiedział Adam Szłapka. – Taka jest rzeczywistość, świadomie bądź nie, wpisuje się w narrację Kremla. To znaczy możliwości są dwie: albo jest pożytecznym idiotą, albo zagranicznym agentem – dodał.

Rzecznik rządu uważa, że nadszedł "najwyższy czas na stawianie zarzutów". – Cieszę się, że to zostało zrobione i myślę, że to nie są ostatnie zarzuty wobec Roberta Bąkiewicza. Jest ostatnią osobą, która nas może uczyć patriotyzmu. To jest obrzydliwa postać, aż trudno o nim gadać w ogóle – powiedział polityk KO.

